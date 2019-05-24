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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
24.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Tansu Biçer kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?

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Tansu Biçer kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?

Tansu Biçer, özel hayatı ve kariyeri ile gündemde yer alan isimler arasında yer bulmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca birçok projede yer alan Tansu Biçer, sinema ve televizyon seyircileri tarafından yakından tanınıyor. Peki, Tansu Biçer kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Tansu Biçer, Çukur, Ufak Tefek Cinayetler ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol aldı. 1978 yılında dünyaya gelen Tansu Biçer, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. 

YER ALDIĞI PROJELER

TV DİZİLERİ
Çukur
Ufak Tefek Cinayetler
Ölene Kadar
Analar ve Anneler
Beş Kardeş
Cinayet
Şubat
Muhteşem Yüzyıl
Kapalı Çarşı
Canım Ailem
Hırsız Polis
Her Şey Yolunda

SİNEMA FİLMLERİ
Sardunya
Yol Kenarı
Kırık Kalpler Bankası
Pek Yakında
Neden Tarkovski Olamıyorum
Toz Ruhu
Sen Aydınlatırsın Geceyi
Yozgat Blues
Yük
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi
Beş Şehir
Güz Sancısı
Güneşin Oğlu
Süt
Çocuk
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü
Gönül Yarası

KISA FİLMLERİ
Kısa'ca Ramazan

TİYATRO Oyunları
Ivanov
Uyarca
Vahşet Tanrısı
Cimri - Semaver Kumpanya (Yönetmen)
Lourcine Sokağı Cinayeti - Semaver Kumpanya
Cesaret Ana ve Çocukları - Semaver Kumpanya
İnfazcı No:14 - Semaver Kumpanya
Semaver ve Kumpanya - Semaver Kumpanya
Fırtına - Semaver Kumpanya
Chamaco - Semaver Kumpanya
Trainspotting - Semaver Kumpanya
Süleyman ve Öbürsüler - Semaver Kumpanya
Mucizeler Komedisi - MOS Yapım
Murtaza - Semaver Kumpanya
On İkinci Gece - Semaver Kumpanya
Nasrettin Hoca Bir Gün (çocuk oyunu) - Semaver Kumpanya
Pırtlatan Bal (çocuk oyunu) - Semaver Kumpanya
Memo'nun Önlenemez Yükselişi (çocuk oyunu) - Semaver Kumpanya
Keşanlı Ali Destanı - Tiyatro Anadolu
Bay Windermann ve Kundakçılar - Tiyatro Anadolu

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