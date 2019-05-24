Tansu Biçer kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?
Tansu Biçer, özel hayatı ve kariyeri ile gündemde yer alan isimler arasında yer bulmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca birçok projede yer alan Tansu Biçer, sinema ve televizyon seyircileri tarafından yakından tanınıyor. Peki, Tansu Biçer kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Tansu Biçer, Çukur, Ufak Tefek Cinayetler ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol aldı. 1978 yılında dünyaya gelen Tansu Biçer, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.
YER ALDIĞI PROJELER
TV DİZİLERİ
Çukur
Ufak Tefek Cinayetler
Ölene Kadar
Analar ve Anneler
Beş Kardeş
Cinayet
Şubat
Muhteşem Yüzyıl
Kapalı Çarşı
Canım Ailem
Hırsız Polis
Her Şey Yolunda
SİNEMA FİLMLERİ
Sardunya
Yol Kenarı
Kırık Kalpler Bankası
Pek Yakında
Neden Tarkovski Olamıyorum
Toz Ruhu
Sen Aydınlatırsın Geceyi
Yozgat Blues
Yük
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi
Beş Şehir
Güz Sancısı
Güneşin Oğlu
Süt
Çocuk
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü
Gönül Yarası
KISA FİLMLERİ
Kısa'ca Ramazan
TİYATRO Oyunları
Ivanov
Uyarca
Vahşet Tanrısı
Cimri - Semaver Kumpanya (Yönetmen)
Lourcine Sokağı Cinayeti - Semaver Kumpanya
Cesaret Ana ve Çocukları - Semaver Kumpanya
İnfazcı No:14 - Semaver Kumpanya
Semaver ve Kumpanya - Semaver Kumpanya
Fırtına - Semaver Kumpanya
Chamaco - Semaver Kumpanya
Trainspotting - Semaver Kumpanya
Süleyman ve Öbürsüler - Semaver Kumpanya
Mucizeler Komedisi - MOS Yapım
Murtaza - Semaver Kumpanya
On İkinci Gece - Semaver Kumpanya
Nasrettin Hoca Bir Gün (çocuk oyunu) - Semaver Kumpanya
Pırtlatan Bal (çocuk oyunu) - Semaver Kumpanya
Memo'nun Önlenemez Yükselişi (çocuk oyunu) - Semaver Kumpanya
Keşanlı Ali Destanı - Tiyatro Anadolu
Bay Windermann ve Kundakçılar - Tiyatro Anadolu
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