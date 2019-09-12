Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı kimdir?
Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteri ile rol alan Damla Ersubaşı, magazin dünyasını yakından takip eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sihirli Annem'de rol alan Damla Ersubaşı son hali ile dikkat çekti. Peki, Damla Ersubaşı kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isimle ilgili bazı bilgiler
Sihirli Annem dizisinde rol alan Damla Ersubaşı hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Sihirli Annem dizisini takip eden kişilerin yakından tanıyacağı Damla Ersubaşı kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN TUĞÇE'Sİ DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?
Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine can veren Damla Ersubaşı, 21 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Damla Ersubaşı, ilk olarak, Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın oynadığı ''Yılan Hikayesi'' adlı dizide rol alan Damla Ersubaşı, birçok dizide rol aldı. 2003-2011 yılları arasında yayınlanan ' 'Sihirli Annem'' dizisinde ki Tuğçe karakteri ile tanındı. Damla Ersubaşı, ayrıca kataloglarda fotomodellik de yaptı. Damla Ersubaşı, son olarak 2014 yılında Sabit Kanca 2'de Zeliş karakterini canlandırdı.
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