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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
12.09.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı kimdir?

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Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı kimdir?

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteri ile rol alan Damla Ersubaşı, magazin dünyasını yakından takip eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sihirli Annem'de rol alan Damla Ersubaşı son hali ile dikkat çekti. Peki, Damla Ersubaşı kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isimle ilgili bazı bilgiler

Sihirli Annem dizisinde rol alan Damla Ersubaşı hakkında bilgi edinmek isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Sihirli Annem dizisini takip eden kişilerin yakından tanıyacağı Damla Ersubaşı kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN TUĞÇE'Sİ DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine can veren Damla Ersubaşı, 21 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Damla Ersubaşı, ilk olarak, Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın oynadığı ''Yılan Hikayesi'' adlı dizide rol alan Damla Ersubaşı, birçok dizide rol aldı. 2003-2011 yılları arasında yayınlanan ' 'Sihirli Annem'' dizisinde ki Tuğçe karakteri ile tanındı. Damla Ersubaşı, ayrıca kataloglarda fotomodellik de yaptı. Damla Ersubaşı, son olarak 2014 yılında Sabit Kanca 2'de Zeliş karakterini canlandırdı.

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