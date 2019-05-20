Sevda Erginci kimdir? İşte Sevda Erginci'nin yer aldığı projeler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriSevda Erginci kimdir? İşte Sevda Erginci'nin yer aldığı projeler
GeriHayat Sevda Erginci kimdir? İşte Sevda Erginci'nin yer aldığı projeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hayat
20.05.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Sevda Erginci kimdir? İşte Sevda Erginci'nin yer aldığı projeler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevda Erginci kimdir? İşte Sevda Erginci'nin yer aldığı projeler

Küçük yaşlardan itibaren dizi projelerinde yer almaya başlayan Sevda Erginci, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yasak Elma dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Sevda Erginci, 2014 yapımı Karagül dizisiyle de adından söz ettirmişti. İşte Sevda Erginci'nin hayatına ilişkin bilgiler ve yer aldığı projeler

Yasak Elma dizisiyle yıldızı parlayan Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 15 yaşından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci’nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya’da çocuk tiyatrosunda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunu ile oldu.  2012 yılında Özgü Namal ve Ozan Güven'in başrolünü paylaştığı Koyu Kırmızı adlı dizi ile televizyon kariyerin başlayan Sevda Erginci, aynı yıl Osmanlı Devletinin son yıllarını konu alan Veda adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi. Asıl çıkışını ise  başrollerini Ece Uslu, Mesut Akusta ve Şerif Sezer'in paylaştığı Karagül dizisiyle yaptı, bu diz ardından bir gençlik dizisi olan Hayat Bazen Tatlıdır’ın kadrosunda yer aldı. FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

'İyi ki 34 yıllık yol arkadaşım, çocuklarımın annesisin'

'Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu'

'Hep böyle aşkla bakalım birbirimize!'

'Kız bir nazar boncuğu tak!' Serenay'ın paylaşımları oldu