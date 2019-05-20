Sevda Erginci kimdir? İşte Sevda Erginci'nin yer aldığı projeler
Küçük yaşlardan itibaren dizi projelerinde yer almaya başlayan Sevda Erginci, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yasak Elma dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Sevda Erginci, 2014 yapımı Karagül dizisiyle de adından söz ettirmişti. İşte Sevda Erginci'nin hayatına ilişkin bilgiler ve yer aldığı projeler
Yasak Elma dizisiyle yıldızı parlayan Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 15 yaşından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci’nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya’da çocuk tiyatrosunda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunu ile oldu. 2012 yılında Özgü Namal ve Ozan Güven'in başrolünü paylaştığı Koyu Kırmızı adlı dizi ile televizyon kariyerin başlayan Sevda Erginci, aynı yıl Osmanlı Devletinin son yıllarını konu alan Veda adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi. Asıl çıkışını ise başrollerini Ece Uslu, Mesut Akusta ve Şerif Sezer'in paylaştığı Karagül dizisiyle yaptı, bu diz ardından bir gençlik dizisi olan Hayat Bazen Tatlıdır’ın kadrosunda yer aldı. FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.
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