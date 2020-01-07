Sevda Demirel kimdir ve kaç yaşında? Sevda Demirel hangi filmlerde oynadı?
Sevda Demirel, özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uyanma Vakti, Sus, Sevda Gibi isimli albümleri bulunan Sevda Demirel, 2000'li yıllara doğru birçok filmde de rol almıştır. Peki, Sevda Demirel kimdir ve kaç yaşında? İşte, Sevda Demirel hakkında merak edilen bazı bilgiler
Sevda Demirel, 28 Nisan 1972 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Gaziantepli olan Sevda Demirel, Almanya’da lisede okurken basketbol takımında idi. 16 yaşındayken anne ve babası boşandı, aynı yıl İstanbul'a geldi ve mankenlik yapmaya başladı.
Kuzey Irak da dahil çeşitli yerlerde 8 yıl sahnelerde şarkıcılık yaptı. Birkaç filmde oynadı. 1996 yılında Salih Güney ve Engin Koç ile birlikte “Otostop” filminin başrolünde oynadı.
Silikonlarının patlaması ve Hande Ataizi'ye attığı tokat gibi sansasyonel olaylarla gündeme gelmiştir. Sevda Gibi (2002), Sus (2005) ve Uyanma Vakti (2007) adlı albümleri vardır.
OYNADIĞI FİLMLER
Bay E (1995)
Tatlı Kaçıklar (1996)
Otostop (1996)
Hiç Bana Sordun mu? (1997)
Altın Vuruş (1998)
Tutku Suçları (2000)
ALBÜMLERİ
Sevda Gibi (2002)
Sus (2005)
Uyanma Vakti (2007)
"Sevda Tokatı" (2019)
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