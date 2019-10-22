Selin Ciğerci kimdir ve kaç yaşında?
Selin Ciğerci, biyografisi ile merak edilen isimler arasında yer aldı. Bir dönem Wipeout isimli programda da yarışan Selin Ciğerci, Demet Akalın ve Fatih Ürek'in de yakın arkadaşıdır. Peki, yakın zamanda evlilik hayatına adım atacak olan Selin Ciğerci kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Son günlerin popüler isimleri arasında yer alan Selin Ciğerci, biyografisi ile araştırılmaya başlandı.
Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye’nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı ancak ismini verdi. Ayrıca bu kişi için söylediği “Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı” açıklamasıyla konuşuldu.
Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor. Evlilik teklifi videoları uzun süre konuşulan ikili, 2019 ekim ayında evlenecek. 2018 haziran ayında 'Beş Karat' isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekti.
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