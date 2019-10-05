Şef Melih Demirel kimdir?
Melih Demirel, yaptığı yemeklerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Endüstri mühendisliği bölümünü okuduktan sonra bir anda şef olma kararı vererek New York'da bir kursa katılan Melih Demirel, birçok yıldızlı restoranda çalışmıştır. 2014 yılında ise İstanbul'da kendi restoranını açarak, deneyimlediklerini burada sergilemeye başlamıştır. İşte, Melih Demirel hakkında kısa bilgiler
Endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan şef Melih Demirel, üniversite yıllarında keşfettiği tutkusunun peşinden giderek New York’da bulunan dünya’nın en prestijli mutfak okullarından biri olan Cullinary Institute of America’dan 2010 yılında mezun olmuştur. New York’dan Tokyo’ya, dünya’nın pek çok ülkesinde Stone Bars, Gramercy Tavern, Daniel NYC, French Laundry, Noma, ve Narisawa gibi Michelin yıldızlı ve farklı teknikler ile deneyimsel tecrübeler sunan restoranlarda çalışmış olan şef, 2014 senesinde İstanbul’da Türk mutfağının klasik yemek tariflerini sunma amacı ile kendi restoranını açmıştır.
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