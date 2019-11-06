Sandra Pestemalciyan kimdir ve kaç yaşında?
Sandra Pestemalciyan, magazin dünyasının gündeminde yer almaya başladı. Akın Akınözü ile beraberliği ile gündem gelen Sandra Pestemalciyan, kariyerine satış ve pazarlama uzmanı olarak devam etmektedir. Peki, Sandra Pestemalciyan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Sandra Pestemalciyan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında Fevziye Mektep Vakfı Işık Okulları’nı bitiren Sandra Pestemalciyan, 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. New York State University ‘de Ekonomi eğitimi almıştır.
2018 yılında çalışma hayatına atılan güzel isim PINKO adlı şirket bünyesinde Marka Yöneticisi olarak çalışmıştır. Ardından 2018 yılının Ağustos ayında Tohum Design isimli şirkette Satış ve Pazarlama Yöneticisi olarak çalışma hayatını sürdürmüştür.
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