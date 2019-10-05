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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
05.10.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

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Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Sadettin Saran, spor camiasının tanıdık isimleri arasında yer almaktadır. Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Saran İnternational isimli şirketi kuran Sadettin Saran, son dönemlerde ise spor medyası içerisinde yer almaktadır. İşte, Sadettin Saran'ın biyografisi ve hakkında merak edilen bazı detaylar.

Sadettin Saran 1964 ABD, Denver doğumludur. Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Sadettin Saran, üniversite için ABD’ye yerleşmiştir. 1987’de Kentucky Üniversitesi’ni bitirip, makine mühendisi olmuş, Arkansas’ta Ensco Environmental Service’de teknik destek mühendisi olarak çalışmıştır.

ABD vatandaşlığını sürdüren Saran, 1988’de Türkiye’ye dönüp, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dış ilişkiler danışmanı olarak girmiş. Sonra 1989’da Saran International’ı kurup, kendi işini yapmaya başlamış. Ancak, 1990-95 döneminde Ankara’da Martin Marietta International’ın Genel Müdürlüğü’nü yürütmüş. 1995’te ayrılıp, kendi işlerinin başına dönmüştür.

Sporla arası oldukça iyi olan Sadettin Saran, 1984-85 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığı yaptı. Saran o dönemde Türkiye 50 metre serbest yüzme rekoru da kırdı. ABD Kentucky Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okuyan Saran, okurken aynı zamanda cankurtaranlık yapıp, matematik dersi verdi. Saran, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçelidir.

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