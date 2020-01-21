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Hayat
Haber Giriş: 21.01.2020 - 09:19,Son Güncelleme:/

Pınar Aylin kimdir kaç yaşında? İşte, Pınar Aylin'in albümleri

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Pınar Aylin kimdir kaç yaşında? İşte, Pınar Aylin'in albümleri

Pınar Aylin, müzik kariyeri boyunca pek çok albüme ve single'a imza atmıştır. İletişim Fakültesi mezunu olan Pınar Aylin, müzik dünyasına 1995 yılında giriş yapmıştır. Peki, Pınar Aylin kimdir ve kaç yaşında? İşte, Pınar Aylin'in albümleri ve single'ları...

Pınar Aylin, 12 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nin ardından, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudu. Mezun olduktan sonra Kanal Ege'de televizyon programı yaptı. Daha sonra İstanbul'a gelerek müzik dünyasına girdi. Kariyeri boyunca 7 albüm ve 1 maxi single yayınladı. 2017'de ilk romanı "Peri Masalı "21""i yayımladı.

Pınar Aylin, Bez Bebek dizisinde matematik öğretmeni Mimi olarak da kısa bir rol almıştır.

ALBÜMLERİ

1995: Ben Bahara Hazırım

1997: Güneşten

1998: Ay Işığında

2000: Çöl Fırtınası

2004: No. 5

2007: Aslolan Ben

2011: Hit 70'ler

2019: "Aradığın Aşk Bende"

2019: "Yazık Oldu"

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