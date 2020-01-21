Pınar Aylin kimdir kaç yaşında? İşte, Pınar Aylin'in albümleri
Pınar Aylin, müzik kariyeri boyunca pek çok albüme ve single'a imza atmıştır. İletişim Fakültesi mezunu olan Pınar Aylin, müzik dünyasına 1995 yılında giriş yapmıştır. Peki, Pınar Aylin kimdir ve kaç yaşında? İşte, Pınar Aylin'in albümleri ve single'ları...
Pınar Aylin, 12 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nin ardından, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudu. Mezun olduktan sonra Kanal Ege'de televizyon programı yaptı. Daha sonra İstanbul'a gelerek müzik dünyasına girdi. Kariyeri boyunca 7 albüm ve 1 maxi single yayınladı. 2017'de ilk romanı "Peri Masalı "21""i yayımladı.
Pınar Aylin, Bez Bebek dizisinde matematik öğretmeni Mimi olarak da kısa bir rol almıştır.
ALBÜMLERİ
1995: Ben Bahara Hazırım
1997: Güneşten
1998: Ay Işığında
2000: Çöl Fırtınası
2004: No. 5
2007: Aslolan Ben
2011: Hit 70'ler
2019: "Aradığın Aşk Bende"
2019: "Yazık Oldu"
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