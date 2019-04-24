Pelin Bozkurt Bilgiç kimdir? Yemek paylaşımları tarifleri ile öne çıkıyor
Pelin Bozkurt Bilgiç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı platformlarda yemek üzerine tarif ve tasarımlarını paylaşan Pelin Bozkurt Bilgiç, birçok kişinin araştırdığı isim oldu. Peki, Pelin Bozkurt Bilgiç kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Sunuculuk deneyimi bulunan Pelin Bozkurt Bilgiç, kitap ve dergi yazarlığı ile de tanınmaktadır. Yaptığı yemek paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Pelin Bozkurt Bilgiç, internet üzerinden araştırılan isim oldu. Peki, Pelin Bozkurt Bilgiç kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
PELİN BOZKURT BİLGİÇ KİMDİR?
Pelin Bozkurt Bilgiç, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.
Hayatındaki en büyük hobisinin yemek yapmak olduğunu ifade eden Bilgiç, bu konuda kendisini geliştirmek için yurt içi ve yurt dışında birçok seminere ve workshopa katıldığını aktarmıştır.
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