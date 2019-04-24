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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
24.04.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Pelin Bozkurt Bilgiç kimdir? Yemek paylaşımları tarifleri ile öne çıkıyor

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Pelin Bozkurt Bilgiç kimdir? Yemek paylaşımları tarifleri ile öne çıkıyor

Pelin Bozkurt Bilgiç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı platformlarda yemek üzerine tarif ve tasarımlarını paylaşan Pelin Bozkurt Bilgiç, birçok kişinin araştırdığı isim oldu. Peki, Pelin Bozkurt Bilgiç kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Sunuculuk deneyimi bulunan Pelin Bozkurt Bilgiç, kitap ve dergi yazarlığı ile de tanınmaktadır. Yaptığı yemek paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Pelin Bozkurt Bilgiç, internet üzerinden araştırılan isim oldu. Peki, Pelin Bozkurt Bilgiç kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

PELİN BOZKURT BİLGİÇ KİMDİR?

Pelin Bozkurt Bilgiç, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Hayatındaki en büyük hobisinin yemek yapmak olduğunu ifade eden Bilgiç, bu konuda kendisini geliştirmek için yurt içi ve yurt dışında birçok seminere ve workshopa katıldığını aktarmıştır.

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