Özgüven patlaması yaşayan Sivaslı kız

Sarı mikrofon ekibine konuşan Sivaslı kızın aşırı samimi ve özgüven dolu halleri, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.



'ÖZLEDİĞİMİZ İÇ GÜZELLİĞİNE SAHİP'



Sivaslı kızın beğeni toplayan röportajı hakkında sözlükler ve sosyal paylaşım sitelerinde binlerce paylaşım yapılırken, "özlediğimiz iç güzelliğine sahip" ve "aşırı doğal' yorumları yapıldı.









'UMURUMDA DEĞİL, TAKİP EDİN YA DA ETMEYİN...'

Videonun bir bölümünde Instagram adresini verip sonra da "umurumda değil, takip edin ya da etmeyin. Ben kitap okuyorum zaten" dese de Instagram'da sadece 181 takipçisi olan genç kız, saatler içerisinde binlerce takipçiye ulaştı. Sivaslı kızın bu doğal halleri, önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacağa benziyor...





Sokakta dans eden Sivaslı kız moralimi düzeltti resmen. Böyle içten komplekssiz bir insan olmak harika bir şey — Birkan (@birkangnss) February 27, 2018