Mustafa Üstündağ kimdir kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Mustafa Üstündağ, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Özel hayatı ve kariyeri ile merak edilen oyunculardan birisi olan Mustafa Üstündağ, Kurtlar Vadisi Pusu döneminde Muro karakteri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Mustafa Üstündağ'ın bir diğer dikkat çeken performansı ise Abim filmi olmuştu. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, dikkat çeken oyuncu hakkında bazı bilgiler
Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda aldı. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde performans sergiledi. Kariyerinin en çok dikkat çeken yapımı ise Kurtlar Vadisi Pusu oldu. Bu dizide Muro isimli karakteri canlandıran Mustafa Üstündağ, daha sonra bu karakterin ismi ile Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine isimli filmi çekti.
Mustafa Üstündağ'ın oynadığı diziler şu şekilde;
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi) - Boran Kayalı (2018-)
Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)
Çukur - Kahraman Koçovalı (2017)
Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)
Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)
Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)
Uğurlanmış Arzular - (2013)
Neyin Eksik
Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)
Karanlıklar Çiçeği - (2012)
İzmir Çetesi - Selami (2011)
Cümbür Cemaat
Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)
Keje
Bedel
Yarım Elma (2002-2003)
Yılan Hikayesi
Bizim Aile
Aşka Sürgün
Dikkat Bebek Var
Uy Başuma Gelenler - Cemal
Emret Komutanım - (2005)
Zincir Bozan
Hayalet
Hayat Bilgisi - (2004)
Yedi Numara
Yersiz Yurtsuz
Cennet Mahallesi
Mustafa Üstündağ'ın oynadığı filmler şu şekilde;
Aman Reis Duymasın - 2019
Şeytan Tüyü - 2016
Uzun Hikaye - 2012
Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010
Vay Arkadaş - 2010
Abimm - 2009
Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008
Dilber'in Sekiz Günü
Zeynep’in Sekiz Günü
Zincirbozan - 2007
Metropol Kabusu - 2003
Neredesin Firuze - 2004
Köçek - 2001
Yolculuk - 2005
Gülizar - 2004
Emret Komutanım Şah Mat - 2007
Ali’nin Sekiz Günü - 2008
Vicdan
Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde
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