Mustafa Üstündağ kimdir kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda aldı. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde performans sergiledi. Kariyerinin en çok dikkat çeken yapımı ise Kurtlar Vadisi Pusu oldu. Bu dizide Muro isimli karakteri canlandıran Mustafa Üstündağ, daha sonra bu karakterin ismi ile Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine isimli filmi çekti.

Mustafa Üstündağ'ın oynadığı diziler şu şekilde;

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi) - Boran Kayalı (2018-)

Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)

Çukur - Kahraman Koçovalı (2017)

Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)

Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)

Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)

Uğurlanmış Arzular - (2013)

Neyin Eksik

Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)

Karanlıklar Çiçeği - (2012)

İzmir Çetesi - Selami (2011)

Cümbür Cemaat

Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)

Keje

Bedel

Yarım Elma (2002-2003)

Yılan Hikayesi

Bizim Aile

Aşka Sürgün

Dikkat Bebek Var

Uy Başuma Gelenler - Cemal

Emret Komutanım - (2005)

Zincir Bozan

Hayalet

Hayat Bilgisi - (2004)

Yedi Numara

Yersiz Yurtsuz

Cennet Mahallesi

Mustafa Üstündağ'ın oynadığı filmler şu şekilde;

Aman Reis Duymasın - 2019

Şeytan Tüyü - 2016

Uzun Hikaye - 2012

Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010

Vay Arkadaş - 2010

Abimm - 2009

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008

Dilber'in Sekiz Günü

Zeynep’in Sekiz Günü

Zincirbozan - 2007

Metropol Kabusu - 2003

Neredesin Firuze - 2004

Köçek - 2001

Yolculuk - 2005

Gülizar - 2004

Emret Komutanım Şah Mat - 2007

Ali’nin Sekiz Günü - 2008

Vicdan

Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde