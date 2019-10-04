Miss Turkey ikincisi Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Miss Turkey 2019'un büyük finali geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 20 adayın finale kaldığı yarışmada ikinci 23 yaşındaki Bilgi Nur Aydoğmuş oldu. Bu gelişmenin ardından Miss Turkey ikincisi Bilgi Nur Aydoğmuş hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Bu yıl düzenlenen Miss Turkey 2019'un ikincisi Bilgi Nur Aydoğmuş oldu. Bilgi Nur Aydoğmuş, Türkiye'yi 'Miss Universe 2019' yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. İşte, Miss Turkey ikincisi Bilgi Nur Aydoğmuş hakkında ayrıntılar...
Bilgi Nur Aydoğmuş, boyu ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Diğer yarışmacılara nazaran biraz daha esmer bir tene sahip olan Bilgi nur Aydoğmuş, yarışmanın favorileri arasında yer alıyordu.
1.80 boyundaki ve 23 yaşındaki Bilgi Nur Aydoğmuş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü mezunu.
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