Miss Turkey finalisti Selin Karaarslan kimdir?
Miss Turkey 2019'un finalinde yarışan isimlerden biri olan Selin Karaarslan, fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Selin Karaarslan'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar, Selin Karaarslan hakkında bilgi almak adına internete araştırma yapıyor. Peki, Selin Karaarslan kimdir? Selin Karaarslan kaç yaşında ve nereli?
Miss Turkey'da birincilik tacını takmak için mücadele edecek olan güzellerden Selin Karaarslan, yarışmada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Miss Turkey yarışmasının 7 numaralı güzeli Selin Karaarslan'ın özel yaşamı ve kariyeri, araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Miss Turkey finalisti Selin Karaarslan hakkında tüm ayrıntılar...
22 yaşındaki Selin Karaarslan'ın boyu 1.76'dır. Miss Turkey 2019'un 7 numaralı adayı Selin Karaarslan, Marmara Üniversitesi'nde (MÜ) İşletme üzerine lisans eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur.
Selin Karaarslan'ın memleketi ve özel hayatına ilişkin pek çok bilgiye internette ulaşılmıyor.
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