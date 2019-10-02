Miss Turkey finalisti 5 numara Dilara Özdemir kimdir?
Dilara Özdemir, boyu ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Diğer yarışmacılar gibi iddialı bir yapıya duruşa sahip olan Dilara Özdemir, yarışmanın favorileri arasında yer alıyor. İşte, Dilara Özdemir hakkında merak edilen bazı detaylar
Dilara Özdemir, 5 numara ile Miss Turkey yarışmasında boy gösterecek. Yarışmanın genç isimleri arasında yer alan Dilara Özdemir, favoriler arasında görülüyor. Dilara Özdemir'in kim ve kaç yaşında olduğunu merak eden pek çok kişi, o isim hakkında internet üzerinden bilgi edinmek üzere araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Dilara Özdemir kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
1,77 boya sahip olan Dilara Özdemir, 20 yaşındadır. Dilara Özdemir, Malmö Üniversitesi Global Siyasi İlişkiler Fakültesi İnsan Hakları Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisidir.
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