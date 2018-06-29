“Kendim ekip, kendim yiyeceğim!” diyenler için 4 hobi bahçesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat Haberleri“Kendim ekip, kendim yiyeceğim!” diyenler için 4 hobi bahçesi
GeriHayat “Kendim ekip, kendim yiyeceğim!” diyenler için 4 hobi bahçesi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hayat
29.06.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

“Kendim ekip, kendim yiyeceğim!” diyenler için 4 hobi bahçesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“Kendim ekip, kendim yiyeceğim!” diyenler için 4 hobi bahçesi

Biberlerin köküne çabuk büyüsünler diye kezzap döküyorlar, çileklerin ise hepsi kanserojen! E domates sakın yemeyin hormonlu! Her gün bu haberlerle yatıp kalkınca insan ne yiyeceğini şaşırıyor gerçekten ve ‘Kendi meyve sebzemi kendim yetiştirip yiyeceğim!’ diye isyan ettiriyor. Neyse ki bu isyanın bir karşılığı var: Hobi bahçeleri. Bu bahçelerde eliniz toprağa değiyor ve kendi meyvenizi de sebzenizi de kendinize yetiştirip gönül rahatlığıyla dalından toplayıp yiyebiliyorsunuz.

Yemyeşil Hobi Bahçeleri

Beykoz Boshane Köyü’nde yer alan Yemyeşil Hobi Bahçeleri bu konuda bir ilk olma özelliğine sahip ve 8 yıldır sonrasında açılan bir çok işletme için de örnek teşkil ediyor. Bu bahçelerde 20 m2’lik alanınızı belirliyor ve bir bahçıvan yardımıyla dilediğiniz gibi ekip biçebiliyorsunuz. Ekip biçme işlemleri için yeteri kadar zaman ayıramazsanız da Yemyeşil çalışanları size bu konuda destek veriyor. Kendim ektim kendim biçtim demek için harika bir yer!

“Kendim ekip, kendim yiyeceğim” diyenler için 4 hobi bahçesi

Komşuköy

Komşuköy Beykoz’da yer alıyor ve GDO’suz, hormonsuz, doğal ve mevsiminde ürünler yetiştirerek mutfağınıza sağlık katabileceğiniz gerçek bir tarlayı hizmetinize sunuyor. Üstelik bu tarlayı tamamen bilgisayar üzerinden yönetebiliyorsunuz. Öncelikle üye olup 20 ya da 40 m2’lik tarlanızı seçiyor ve sonrasında istediğiniz meyve ya da sebzeyi ekebiliyorsunuz. Ektiğiniz şeylerin büyümesini bilgisayardan kontrol edebiliyor ve olgunlaştıklarında toplatıyorsunuz. Toplanan meyve ve sebzeler bir kargoyla evinize geliyor. İşte sağlıklı beslenmek bu kadar kolay! Bilgisayar oyunu gibi yönetebileceğiniz bir bahçe fikri harika değil mi?

“Kendim ekip, kendim yiyeceğim” diyenler için 4 hobi bahçesi

Beykoz Belediyesi Hobi Bahçeleri

Beykoz Belediyesi de Beykoz’un derin yeşilliğinden ve verimli toprağından vatandaşını yararlandırmak için kolları sıvamış ve şehirliler için harika hobi bahçeleri yaratmış Burada 50 m2’lik alanlarda kendi meyve ve sebzenizi yetiştirebilir, dilediğiniz gibi toplayıp yiyebilir ve hatta satış noktalarında satıp para bile kazanabilirsiniz.

“Kendim ekip, kendim yiyeceğim” diyenler için 4 hobi bahçesi

Cavidan Hanım Çiftliği

Cavidan Hanım Çiftliği ise tamamen manuel çalışıyor. Yani bu bahçenin sahibi de ekeni de siz oluyorsunuz. 55 ya da 60 m2’lik tarlanızı kiraladıktan sonra, herhangi bir zirai tarım ilacı, kimyasal gübre ve benzeri zararlı madde kullanmadan ekip biçebiliyorsunuz. Bölgede misafirler için ayrılmış piknik alanları ve orman içi yürüyüş parkurları da bulunuyor. Hem toprakla bağlantıyı koparmamak hem de kendi yetiştirdiğiniz taze sebze ve meyveyi dalından toplayıp yemek için harika bir ortam. Ayrıca burada ekip biçmekle ilgili dersler de alabiliyorsunuz.

“Kendim ekip, kendim yiyeceğim” diyenler için 4 hobi bahçesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

Evlendiler! Gelinlikte dikkat çeken detay...

'Gözümle görmeden inanmam'

Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi