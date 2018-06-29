“Kendim ekip, kendim yiyeceğim!” diyenler için 4 hobi bahçesi

Yemyeşil Hobi Bahçeleri

Beykoz Boshane Köyü’nde yer alan Yemyeşil Hobi Bahçeleri bu konuda bir ilk olma özelliğine sahip ve 8 yıldır sonrasında açılan bir çok işletme için de örnek teşkil ediyor. Bu bahçelerde 20 m2’lik alanınızı belirliyor ve bir bahçıvan yardımıyla dilediğiniz gibi ekip biçebiliyorsunuz. Ekip biçme işlemleri için yeteri kadar zaman ayıramazsanız da Yemyeşil çalışanları size bu konuda destek veriyor. Kendim ektim kendim biçtim demek için harika bir yer!

Komşuköy

Komşuköy Beykoz’da yer alıyor ve GDO’suz, hormonsuz, doğal ve mevsiminde ürünler yetiştirerek mutfağınıza sağlık katabileceğiniz gerçek bir tarlayı hizmetinize sunuyor. Üstelik bu tarlayı tamamen bilgisayar üzerinden yönetebiliyorsunuz. Öncelikle üye olup 20 ya da 40 m2’lik tarlanızı seçiyor ve sonrasında istediğiniz meyve ya da sebzeyi ekebiliyorsunuz. Ektiğiniz şeylerin büyümesini bilgisayardan kontrol edebiliyor ve olgunlaştıklarında toplatıyorsunuz. Toplanan meyve ve sebzeler bir kargoyla evinize geliyor. İşte sağlıklı beslenmek bu kadar kolay! Bilgisayar oyunu gibi yönetebileceğiniz bir bahçe fikri harika değil mi?

Beykoz Belediyesi Hobi Bahçeleri

Beykoz Belediyesi de Beykoz’un derin yeşilliğinden ve verimli toprağından vatandaşını yararlandırmak için kolları sıvamış ve şehirliler için harika hobi bahçeleri yaratmış Burada 50 m2’lik alanlarda kendi meyve ve sebzenizi yetiştirebilir, dilediğiniz gibi toplayıp yiyebilir ve hatta satış noktalarında satıp para bile kazanabilirsiniz.

Cavidan Hanım Çiftliği

Cavidan Hanım Çiftliği ise tamamen manuel çalışıyor. Yani bu bahçenin sahibi de ekeni de siz oluyorsunuz. 55 ya da 60 m2’lik tarlanızı kiraladıktan sonra, herhangi bir zirai tarım ilacı, kimyasal gübre ve benzeri zararlı madde kullanmadan ekip biçebiliyorsunuz. Bölgede misafirler için ayrılmış piknik alanları ve orman içi yürüyüş parkurları da bulunuyor. Hem toprakla bağlantıyı koparmamak hem de kendi yetiştirdiğiniz taze sebze ve meyveyi dalından toplayıp yemek için harika bir ortam. Ayrıca burada ekip biçmekle ilgili dersler de alabiliyorsunuz.