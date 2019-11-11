Kemal Sunal ne zaman doğdu? İşte Kemal Sunal’ın doğum tarihiyle ilgili gerçek
Türk sinemasının güldüren yüzü, efsane ismi Kemal Sunal, doğum gününde unutulmadı. İnek Şaban tiplemesiyle milyonlarca insanın kalbinde taht kuran ve filmleriyle genç nesle ulaşmaya devam eden Kemal Sunal’in 75’inci yaş günü kutlanıyor. Peki, Kemal Sunal ne zaman doğdu? İşte Kemal Sunal’ın doğum tarihiyle ilgili gerçek
Kemal Sunal’ın yeni yaşını bir gün geç kutladığı ve bu durumu da "Aslen 10 Kasım doğumluyum. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem. 11 Kasım doğum günümdür" sözleriyle açıkladığı iddia ediliyordu.
Usta sanatçının oğlu Ali Sunal, vermiş olduğu bir röportajda Kemal Sunal’ın doğum günüyle ilgili iddialara son noktayı koymuştu. Sunal, "Kemal Sunal’ın aslında 10 Kasım’da doğduğu, ancak Atatürk’ün ölüm yıldönümüne denk geldiği için doğum günlerini 11 Kasım’da kutladığı doğru mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Tabii ki Atatürk’e büyük bir sevgi ve saygısı vardı ama babam 11 Kasım’da doğdu.”
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