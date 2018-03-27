Kadın yönetmenlerin elinden çıkmış 4 muhteşem film

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Doğan BURDA
27.03.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Kadın yönetmenlerin elinden çıkmış 4 muhteşem film

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Kadın yönetmenlerin elinden çıkmış 4 muhteşem film

Kadınlar nihayet dünyanın bir çok yerinde bir çok alanda seslerini çıkarmaya ve eşitsizliğe karşı ciddi anlamda tavır almaya başladı. Tabii ki bunlar hala bebek adımları. Ancak Hollywood gibi tüm dünyanın gözü önünde olan bir yapıda bile çalkantılara sebep olan kadın sesiyle durum daha da ateşlenecek gibi duruyor. Sinema sektöründeki kadınlar eşit olmayan ücretlerden, yönetmenlik gibi patron koltuklarında neden kadınların olmadığına bir çok soruyu sormaya başladı. Bu tartışmaları keyifle izlerken aslında kadınların da ne kadar iyi yönetmen olabileceklerine örnek olabilecek bir kaç filmi birlikte hatırlayalım.

Wonder Woman / Patty Jerkins

Wonder Woman tıpkı diğer kahramanlar gibi son derece güçlü ve kötülerle mücadelede iddialı bir karakter. Şimdiye kadar da hakkı verilerek işlenmemişti. Ancak yakın zaman önce bir kadın yönetmenin elinde harika bir filme dönüştü. Diana Prince bu kadın kahramanı erkeklerden bir eksiği bile olmadan ete büründürdü ve ortaya harika bir film çıkardı.

Kadın yönetmenlerin elinden çıkmış 4 muhteşem film

Kadın Affetmez / Sofia Coppola

Thomas P. Cullinan’ın, A Painted Devil isimli romanından uyarlanan filmde, Amerikan İç Savaşı sırasında bir okulda kalan kız çocuğunun bir askeri bulması ve askerin sadece kızların kaldığı bu okulda bir süre kalması konu ediliyor. Tabii ki bu süre içerisinde kadınların aralarındaki ilişkiler ve erkekle olan ilişkileri derin bir şekilde irdeleniyor. Yönetmen bir kadın olduğunda daha derinlemesine bir ilişki sarmalı izlemenin keyfine varıyorsunuz. Işığıyla, sahneleriyle son derece önemli bir film.

Kadın yönetmenlerin elinden çıkmış 4 muhteşem film

Karabasan / Jennifer Kent

Bu filmi daha önce izlemediyseniz ve iyi bir korku filmi izleyicisiyseniz mutlaka görmelisiniz. Korku filmi denen şeyin ne kadar farklı işlenebileceği ve içimizdeki derin korkuların ne kadar farklı biçimlerde işlenebileceğini bize gösteren mükemmel bir yapımdır. Tek başına bir anne olmanın inanılmaz fantastic bir korku hikayesine dönüşümünü hayranlıkla izleyeceksiniz.

Kadın yönetmenlerin elinden çıkmış 4 muhteşem film

Yentl / Barbra Streisand

Bu filmin yönetmenliğini yapan Barbra Streisand filmiyle Altın Küre’de En İyi Yönetmen Ödülü’nü almıştır ve bunu başaran ilk ve tek kadındır. Filmde babası öldükten sonra tek başına kalan ve kızların okumasının yasak olduğu dini bir okula kayıt yaptırıp erkek kılığında bu okula giden Yentl’in hikayesi konu alınıyor. Burada erkekler hakkında ve bir kadın olarak kendisi hakkında yeni şeyler keşfeden genç kadının hikayesi romantik bir hal almaya başlıyor.

Kadın yönetmenlerin elinden çıkmış 4 muhteşem film

 

 

 

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