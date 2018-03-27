Kadın yönetmenlerin elinden çıkmış 4 muhteşem film

Wonder Woman / Patty Jerkins

Wonder Woman tıpkı diğer kahramanlar gibi son derece güçlü ve kötülerle mücadelede iddialı bir karakter. Şimdiye kadar da hakkı verilerek işlenmemişti. Ancak yakın zaman önce bir kadın yönetmenin elinde harika bir filme dönüştü. Diana Prince bu kadın kahramanı erkeklerden bir eksiği bile olmadan ete büründürdü ve ortaya harika bir film çıkardı.

Kadın Affetmez / Sofia Coppola

Thomas P. Cullinan’ın, A Painted Devil isimli romanından uyarlanan filmde, Amerikan İç Savaşı sırasında bir okulda kalan kız çocuğunun bir askeri bulması ve askerin sadece kızların kaldığı bu okulda bir süre kalması konu ediliyor. Tabii ki bu süre içerisinde kadınların aralarındaki ilişkiler ve erkekle olan ilişkileri derin bir şekilde irdeleniyor. Yönetmen bir kadın olduğunda daha derinlemesine bir ilişki sarmalı izlemenin keyfine varıyorsunuz. Işığıyla, sahneleriyle son derece önemli bir film.

Karabasan / Jennifer Kent

Bu filmi daha önce izlemediyseniz ve iyi bir korku filmi izleyicisiyseniz mutlaka görmelisiniz. Korku filmi denen şeyin ne kadar farklı işlenebileceği ve içimizdeki derin korkuların ne kadar farklı biçimlerde işlenebileceğini bize gösteren mükemmel bir yapımdır. Tek başına bir anne olmanın inanılmaz fantastic bir korku hikayesine dönüşümünü hayranlıkla izleyeceksiniz.

Yentl / Barbra Streisand

Bu filmin yönetmenliğini yapan Barbra Streisand filmiyle Altın Küre’de En İyi Yönetmen Ödülü’nü almıştır ve bunu başaran ilk ve tek kadındır. Filmde babası öldükten sonra tek başına kalan ve kızların okumasının yasak olduğu dini bir okula kayıt yaptırıp erkek kılığında bu okula giden Yentl’in hikayesi konu alınıyor. Burada erkekler hakkında ve bir kadın olarak kendisi hakkında yeni şeyler keşfeden genç kadının hikayesi romantik bir hal almaya başlıyor.