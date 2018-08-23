İstanbullu Gelin yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
İstanbullu Gelin dizisinin yeni sezon tanıtımı izleyicilerle buluştu. 15 saniye süren tanıtım fragmanı ardından İstanbullu Gelin yeni sezon tarihine yönelik sorgulamalar da hız kazandı. Peki, yaz aylarında ekran macerasına ara veren İstanbullu Gelin’in yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte dizilerin yeni sezon tanıtımları ekranlarda yerini almaya başladı. Tanıtımı yapılan dizilerden biri İstanbullu Gelin oldu. Aslı Enver, Özcan Deniz, İpek Bilgin, Salih Bademci ve Fırat Tanış’ın başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin’in yeni sezon tanıtımında net tarih yer almasa da eylül ayı işaret edildi.
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SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklandı. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep oldu. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalıştıç Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etti. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşattı. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrendi ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıktı.
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