İlişkiyi zarar görmeden bitirmenin 5 yolu

Duygularınızı tartın.

İlişkinizi neden bitirmek istediğinizi iyice düşündüğünüzden emin olmanız çok önemlidir. Çünkü duygular oyuncak değildir ve yanlış yorumladığınız duygularınız nedeniyle karşı tarafın kalbini kırmamanız gerekir. Çünkü bir ilişkiye bir kez ayrılık lafı girdiğinde geri dönüşünde hiç birşey eskisi gibi olmaz. Bu nedenle bu cümleleri kurmadan önce gerçek olup olmadıklarını önce iyice bir tartın. Sonrasında karşı tarafla konuşmaya karar verin.

Empati kurun.

Empati ayrılıkların en büyük merhemidir. Bu nedenle karşı taraftan ayrılırken neler hissedebileceğini önce kendiniz üzerinde bir deneyin. Hissettiklerinizin ne kadar acı olduğunu gördükten sonra karşı tarafa çok daha anlayışlı ve sabırlı olacaksınız. Unutmayın sizing duygularınız bitmiş olabilir ama karşı tarafta hala size karşı bir şeyler hisseden biri var.

Açık açık konuşun.

Karşınızdaki insanla iyi kötü bir şeyler paylaştınız. Bu nedenle onunla konuşurken duygularınızı açmaktan çekinmeyin. Hatta olabileceğiniz en açık şekilde konuşun. Bu açık şekilde konuşma tabii ki dümdüz ayrılık konuşması yapmak değil. Duygu ve düşüncelerinizdek konuşun ve bu durumun size yaşattığı duygulardan bahsedin. Onun size anlatacaklarını da dinlemeyi ihmal etmeyin.

Saygıyı elden bırakmayın.

Eğer ileride karşı karşıya geldiğinizde yüz yüze bakabilmek ya da geçmişe döndüğünüzde içinizde ufak da olsa bir sızı hissetmemek istiyorsanız ayrılırken saygıyı elden bırakmamak en doğru hareket olacaktır. Karşı taraf kızgınlıkla size duymak istemeyeceğiniz şeyler söyleyebilir. Ancak bunu onun şokuna vermeli ve siz çok daha anlayışlı olmalısınız.

Geçmişinize sahip çıkın.

Bu ilişki şimdi bitmiş olabilir. Ancak bir süre sonra sizin için geçmişte yaşanmış hoş bir anı olarak kalacak. Böyle kalabilmesi için elinizden geldiğinde hoş bir şekilde bitmesini sağlamalısınız. Yaşadıklarınıza ve yaşamınıza giren insanlara saygı duyun ve gösterin.