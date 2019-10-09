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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
09.10.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

İkbal Gürpınar kimdir ve nereli? İkbal Gürpınar hangi programları sunmuştu?

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İkbal Gürpınar kimdir ve nereli? İkbal Gürpınar hangi programları sunmuştu?

TRT ekranlarında uzun yıllar program sunuculuğu yapan ve İkbal Gürpınar, bir dönem de Kanal 7 ekranlarında sunuculuğunu üstlendiği bir programda yer almıştır. İletişim Fakültesi mezunu olan İkbal Gürpınar, bir dönem radyo sunuculuğunda da bulunmuştur. Peki, İkbal Gürpınar kimdir ve kaç yaşında?

İkbal Gürpınar, kariyeri boyunca pek çok programda sunuculuk üstlendi. Kitap ve şiirleri de bulunan İkbal Gürpınar, bireysel koçluk da yapmaktadır. Peki, İkbal Gürpınar kimdir ve nerelidir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

İkbal Gürpınar, 4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale’de dünyaya geldi. Alper İhsan ve Mehmet Efe isimli iki evlat annesi. Kırıkkale İmam Hatip Ortaokulu, Çankaya Lisesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Liseyi dışarıdan bitirdiği için birçok kadına okuma şevki aşılayıp, binlerce kişinin dışarıdan okumasına vesile oldu. Sunuculuğa 1992 yılında Polis Radyosu’nda başladı. 1994 TRT’de başlayan televizyon hayatı boyunca bir çok projeye imza attı. 2007’den 2015’e kadar KANAL 7’de İkballe Diyar Diyar ve Kabe Yollarında gibi hafızalara kazınan programları sundu.

Okan Üniversitesi & Lhr Danışmanlık ‘tan 360 *yaşam koçluğu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mediatörlük, Ortadoğu Amme İdaresi’nden de ithalat-ihracat elemanı sertifikalarına sahip oldu. Son iki yıldır Keçiören Belediyesi Ramazan Programlarını çeşitli televizyonlarda sunmakta. Kitapları, şiir, masal albümleri, sanatçı dostlarıyla yaptığı düetlerle milyonlarca kişiye ulaşmaya devam etmekte, bireysel koçluk ve mediatörlük yapmakta. Şiir okumak,dünyayı gezmek,rafting-zipline-yamaç paraşütü yapmak,amatör kaptanlık, dalgıçlık hobileri arasında.

 

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