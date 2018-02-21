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İçimize işleyen 5 unutulmaz Münir Özkul filmi

Münir Özkul vefat etti haberleri sosyal medyada her patladığında içimizde büyük bir burukluk gerçek olup olmadığını öğrenmeye çalışırdık. Sonra bakardık ki yine birileri eşek şakası yapıyor. Ancak o beklenen gün yakın zaman önce geldi çattı, bu defa bu haber yalan değildi. Büyük oyuncu ve usta, kalbimizi filmleriyle sıcacık yapan Münir Özkul hayata gözlerini kapatmıştı. Şimdi elimizde kalan tek şey onu o güzel karakterleriyle hatırlamak.

Doğan BURDA
21.02.2018 - 11:41 | Son Güncelleme :

Sev Kardeşim 1972

 Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı filmde yoksul bir kızla zengin bir erkeğin eğlenceli hikayesini anlatır. Filmde Münir Özkul yine haksızlığa baş kaldırmak için varını yoğunu ortaya koyan bir babayı canlandırır. Ancak kızı mahalleyi satın alan fabrikatörün oğluyla garip bir gönül işine girince olaylar da karışır.

İçimize işleyen 5 unutulmaz Münir Özkul filmi

 Oh Olsun 1973

 Babalarının adam olsunlar diye fabrikasının ustası Burhan Usta’nın yanına verdiği üç oğulun hikayesinin anlatıldığı filmdeki usta tabii ki Münir Özkul’dur. Şerefli ve son derece gururlu ustamızın kızı ve oğullardan da Ferit birbirine aşık olunca ise işler yine karışır.

İçimize işleyen 5 unutulmaz Münir Özkul filmi

 Mavi Boncuk 1975

 Münir Özkul’un bilindik karakterlerin dışında Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Emel Sayın’la kamera karşısına geçtiği film, en unutulmaz Türk filmlerinden biri olarak hafızamıza kazınmıştır. Filmde ünlü bir şarkıcı olan Emel Sayın’ın kaçıran kafadarların komik ama bir o kadar içten hikayesi anlatılır.

İçimize işleyen 5 unutulmaz Münir Özkul filmi

 Hababam Sınıfı 1975

 İşte geldik Münir Özkul’un adeta canlı kanlı tanıdığımız birine dönüştürdüğü Mahmut Hoca’ya. Özel Çamlıca Lisesi’nin haylaz erkekleriyle başa çıkmanın binbir yolunu bulan Mahmut Hoca, önce disiplini sonrasında ise insanlığıyla sınıfın da izleyicinin de büyük saygısını kazanmıştır.

İçimize işleyen 5 unutulmaz Münir Özkul filmi

 Bizim Aile 1975

 İşte Münir Özkul’la Adile Naşit’in bir araya gelmesiyle birlikte sıcacık aile hikayelerinin başladığı o mükemmel film. 4 çocuğu olan Yaşar Usta’yla 3 çocuk sahibi Melek Hanım’ın evlenmesiyle birlikte çocukların önce kazan kaldırması ardından ise aynı evde yaşamaya alışmasını izlediğimiz film muhteşemdir. Münir Özkul’un hepimizin ezbere bildiği o ünlü tirade ise bu filmdedir: “Sen milyarder, fabrikalar sahibi Saim Bey! Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Sen bir hiçsin. Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil sevgiyle bağlıyız”

İçimize işleyen 5 unutulmaz Münir Özkul filmi

 

Etiketler: Münir Özkul , Film , Hababam Sınıfı
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