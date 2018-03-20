Hala bir sevgilinizin olmamasının 5 muhtemel nedeni

Çekingen bir insansınız

Çekingen bir insan olmak eşittir hayatta bildiği ortamların dışına çıkmamaktır. Tabii sevgili adayları da sizi yakın çevrenizde bekliyor olamaz. Hatta yakın çevrenizde herkes arkadaş statüsünde olduğundan onlardan sevgili edinmek de zor olur. Olamaz demiyoruz, nihayetinde uzun süre arkadaşlık yaptıktan sonra da sevgili olmak mümkündür ama çok nadir görülür. Bu nedenle kendinizi biraz aşmayı deneyin ve yeni ortamlara girmeye çalışın.

Evden dışarıya çıkmıyor olabilirsiniz

Bazı insanlar evcildir. Yani evde oturmak, televizyon seyretmek, dizi izlemek ve internette gezinmek onlara yeter. İsterler ki arkadaşları da hep evine gelsin. Ancak ne yazık ki evlere sevgili servisi yoktur. Bu nedenle siz evde günlerinizi hatta aylarınızı ve hatta yıllarınızı geçirirken nice sevgili adayı sokaklarda başkalarıyla eşleşirler. Evcimenlik güzeldir ama sevgili edindikten sonra evde oturmak daha mantıklı bir hareket olacaktır.

Fazla katı kurallarınız mı var?

Fazla naz aşık usandırmış olabilir mi? Belki de hayatınızda yeni bir insana yer açmak için çok da fazla çabalamıyorsunuzdur. Eğer katı kurallarınız varsa bir insanlar orta noktada buluşmak konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu da bir ilişki için daha başlamadan bitmek demektir. Çünkü ilk izlenimde zor insanlardan kimse hoşlanmaz. Bu nedenle Türkan Şoray kurallarınızdan bir nebze de olsa feragat etmeyi deneyin.

Beklentileriniz biraz fazla olabilir mi?

Üzümün çöpü armudun sapı derken aaa bir bakmışsınız ki sümüklü dedikleriniz bile evlenmiş siz hala bir sevgilinin peşinde koşuyorsunuz. Kriter sahibi olmak güzeldir ve insanı bir noktada tutar. Ancak beklentilerinizi gözden geçirmekte fayda vardır. Eskilerin dediği gibi ‘ Çok seçmeyin, seçintiye kalırsınız.’

Kendinize pek güveniniz yok

Yoksa sizi kimsenin beğenmeyeceğini ve istemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Bu gibi bir düşünce beyninizin bir köşesinde sizi kemiriyorsa adım atmakta zorlanmanız çok normal. Ancak unutmayın ki aşk, sevgi hiç bir kriter kollamayan duygulardır ve dışarıda bir yerde mutlaka size uygun biri vardır. Yapmanız gereken tek şey niyetinizi o yöne çevirmek.