Hala bir sevgilinizin olmamasının 5 muhtemel nedeni

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
20.03.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Hala bir sevgilinizin olmamasının 5 muhtemel nedeni

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Hala bir sevgilinizin olmamasının 5 muhtemel nedeni

Sevgili edinmek tabii ki biraz kader kısmet işi ancak uzun zamandır bir sevgiliniz yoksa ya da sevgili adayları elinizden bir bir kaçıyorsa belki de sizin de kendinizi gözden geçirmeniz gerekiyor olabilir. Eğer neden benim sevgilim olmuyor diyorsanız aşağıdaki durumları gözden geçirmek faydalı olabilir.

Çekingen bir insansınız

Çekingen bir insan olmak eşittir hayatta bildiği ortamların dışına çıkmamaktır. Tabii sevgili adayları da sizi yakın çevrenizde bekliyor olamaz. Hatta yakın çevrenizde herkes arkadaş statüsünde olduğundan onlardan sevgili edinmek de zor olur. Olamaz demiyoruz, nihayetinde uzun süre arkadaşlık yaptıktan sonra da sevgili olmak mümkündür ama çok nadir görülür. Bu nedenle kendinizi biraz aşmayı deneyin ve yeni ortamlara girmeye çalışın.

Hala bir sevgilinizin olmamasının 5 muhtemel nedeni

 Evden dışarıya çıkmıyor olabilirsiniz

Bazı insanlar evcildir. Yani evde oturmak, televizyon seyretmek, dizi izlemek ve internette gezinmek onlara yeter. İsterler ki arkadaşları da hep evine gelsin. Ancak ne yazık ki evlere sevgili servisi yoktur. Bu nedenle siz evde günlerinizi hatta aylarınızı ve hatta yıllarınızı geçirirken nice sevgili adayı sokaklarda başkalarıyla eşleşirler. Evcimenlik güzeldir ama sevgili edindikten sonra evde oturmak daha mantıklı bir hareket olacaktır.

Hala bir sevgilinizin olmamasının 5 muhtemel nedeni

 Fazla katı kurallarınız mı var?

Fazla naz aşık usandırmış olabilir mi? Belki de hayatınızda yeni bir insana yer açmak için çok da fazla çabalamıyorsunuzdur. Eğer katı kurallarınız varsa bir insanlar orta noktada buluşmak konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu da bir ilişki için daha başlamadan bitmek demektir. Çünkü ilk izlenimde zor insanlardan kimse hoşlanmaz. Bu nedenle Türkan Şoray kurallarınızdan bir nebze de olsa feragat etmeyi deneyin.

Hala bir sevgilinizin olmamasının 5 muhtemel nedeni

 Beklentileriniz biraz fazla olabilir mi?

Üzümün çöpü armudun sapı derken aaa bir bakmışsınız ki sümüklü dedikleriniz bile evlenmiş siz hala bir sevgilinin peşinde koşuyorsunuz. Kriter sahibi olmak güzeldir ve insanı bir noktada tutar. Ancak beklentilerinizi gözden geçirmekte fayda vardır. Eskilerin dediği gibi ‘ Çok seçmeyin, seçintiye kalırsınız.’

Hala bir sevgilinizin olmamasının 5 muhtemel nedeni

 Kendinize pek güveniniz yok

Yoksa sizi kimsenin beğenmeyeceğini ve istemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Bu gibi bir düşünce beyninizin bir köşesinde sizi kemiriyorsa adım atmakta zorlanmanız çok normal. Ancak unutmayın ki aşk, sevgi hiç bir kriter kollamayan duygulardır ve dışarıda bir yerde mutlaka size uygun biri vardır. Yapmanız gereken tek şey niyetinizi o yöne çevirmek.

 

 

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