Güldür Güldür'ün Suzan'ı Simge Günsan kimdir?
Güldür Güldür Show'un Suzan'ı Simge Günsan, birçok izleyici tarafından yakından araştırılmaya başlandı. Kariyeri boyunca birçok oyunda yer alan Güldür Güldür Suzan, bazı oyunlarda ise sahne teknisyeni olarak yer almıştır. Peki, Güldür Güldür'ün Suzan'ı Simge Günsan kimdir?
Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda Suzan karakterine hayat verecek olan Simge Günsan, 23 Ocak 1988 tarihinde Avustralya'nın Melbourne şehrinde dünyaya geldi. Kariyeri boyunca pek çok tiyatro oyununda yer alan Simge Günsan, Tahir ile Zühre, Koridor, İç Kız Kardeş oyunlarında performansını sergilemiştir.
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