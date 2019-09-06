Gel Konuşalım sunucusu Eylem İpek Şafak kimdir?
Gel Konuşalım sunucusu Eylem İpek Şafak, programı yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı isim olmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eylem İpek Şafak'ın abisi ise ünlü Yaşar İpek'tir. Peki, Eylem İpek Şafak kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Eylem İpek Şafak, 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Posta Gazetesinde köşe yazarlığı ve bir televizyon programında sunuculuk yapan Eylem İpek Şafak, Yaşar İpek'in ise kardeşidir. Eylem İpek Şafak, 2016 yılında Gökhan Şafak ile hayatını birleştirmiştir.
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