Fenomen İsa Sezeroğlu'ndan yeni video geldi
Elazığ'da yaşayan İsa Sezeroğlu, 4 yıl önce çektiği "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" videosunun sosyal medyada paylaşmasıyla bir anda fenomen olmuştu.Şelale videosu ile bir anda üne kavuşan İsa Sezeroğlu'ndan yeni video geldi.
Elazığ’ın Palu İlçesinin Bozçanak köyünde yaşayan 50 yaşındaki İsa Sezeroğlu, 4 yıl önce çektiği Deregozer şelalesini yeğeni Selahattin Sezeroğlu’nun sosyal medyada paylaşması ile bir anda fenomen haline gelmişti. İlk videosu çok beğenilince seri halinde yeni videolar yayınlayan Sezeroğlu, bu sefer de İstanbul Sulthanahmet Medyanı'nda kurulan dünyanın en büyük lale halısını yorumladı.
Hayatında ilk defa bir şelale ile karşılaşan ve "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz!" diyerek hayranlığını dile getiren adamın mutluluktan söyleyecek söz bulamadığı o anlar, sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı.
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