Erol Demiröz kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Erol Demiröz, hakkında çıkan haberler dolayısıyla birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Yılmaz Güney'in filmlerinde de rol alan Erol Demiröz, birçok film ve dizide boy göstermiştir. Peki, Erol Demiröz kimdir ve kaç yaşında? İşte, rol aldığı dizi ve filmler hakkında detaylı bilgiler
Erol Demiröz, 29 Temmuz 1940 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne giren Erol Demiröz, daha sonra 1961 yılında Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. İşte, Erol Demiröz'ün rol aldığı dizi ve film projeleri;
Mucize 2: Aşk (Muhtar Davut)
Vezir Parmağı (Vezir)
Elma Kokusu
Sadece Sen (Ziya)
Mucize (Muhtar Davut )
Babalar Ve Evlatlar (Tahsin)
Hayat Devam Ediyor 2. Sezon
Kasaba (Dede)
Hayatın Tuzu (Salman)
Güneşi Gördüm (Haydar)
Acı (Dede)
Son Cellat (Cellat Başı)
Beyaz Melek (Laz İlhan)
Çinliler Geliyor (Hacı)
Hayalet (Radyocu Şefik)
Balans ve Manevra (Nihat)
Mektup (Kahya)
Avcı
Kurtuluş (Gazi Çavuş)
Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey
Saygılar Bizden (Hakim Hamdi Bey)
Ölürayak (Semih)
İkili Oyunlar (İbiş/Bay Godot)
Tecelli (Bilal İnci Seslendirmesi)
Can Şenliği (Hikayeci Mahmut Ağa)
Gömlek (Mürsel Dayı)
El Kapıları (Halil Emmi)
Düttürü Dünya (Çakmakçı)
Dudaktan Kalbe (Şemi Dede)
Çark (Alamancı Recep)
Ya Benimsin Ya Toprağın (Sümer Tilmaç Seslendirmesi)
72. Koğuş (Gariban Mahkumlardan Cemal)
Bir Avuç Cennet (Demiryolu Ustası)
Hakkari'de Bir Mevsim (Ramazan)
Yılanı Öldürseler (Köyün Delisi Kerim)
At (Hamuş)
Gül Hasan (Ünal)
Bereketli Topraklar Üzerinde (Harman Ustası)
Sürü (Necirvan)
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