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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
12.09.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Erol Demiröz kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Erol Demiröz kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Erol Demiröz, hakkında çıkan haberler dolayısıyla birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Yılmaz Güney'in filmlerinde de rol alan Erol Demiröz, birçok film ve dizide boy göstermiştir. Peki, Erol Demiröz kimdir ve kaç yaşında? İşte, rol aldığı dizi ve filmler hakkında detaylı bilgiler

Erol Demiröz, 29 Temmuz 1940 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne giren Erol Demiröz, daha sonra 1961 yılında Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. İşte, Erol Demiröz'ün rol aldığı dizi ve film projeleri;

Mucize 2: Aşk (Muhtar Davut)

Vezir Parmağı (Vezir)

Elma Kokusu

Sadece Sen (Ziya)

Mucize (Muhtar Davut )

Babalar Ve Evlatlar (Tahsin)

Hayat Devam Ediyor 2. Sezon

Kasaba (Dede)

Hayatın Tuzu (Salman)

Güneşi Gördüm (Haydar)

Acı (Dede)

Son Cellat (Cellat Başı)

Beyaz Melek (Laz İlhan)

Çinliler Geliyor (Hacı)

Hayalet (Radyocu Şefik)

Balans ve Manevra (Nihat)

Mektup (Kahya)

Avcı

Kurtuluş (Gazi Çavuş)

Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey

Saygılar Bizden (Hakim Hamdi Bey)

Ölürayak (Semih)

İkili Oyunlar (İbiş/Bay Godot)

Tecelli (Bilal İnci Seslendirmesi)

Can Şenliği (Hikayeci Mahmut Ağa)

Gömlek (Mürsel Dayı)

El Kapıları (Halil Emmi)

Düttürü Dünya (Çakmakçı)

Dudaktan Kalbe (Şemi Dede)

Çark (Alamancı Recep)

Ya Benimsin Ya Toprağın (Sümer Tilmaç Seslendirmesi)

72. Koğuş (Gariban Mahkumlardan Cemal)

Bir Avuç Cennet (Demiryolu Ustası)

Hakkari'de Bir Mevsim (Ramazan)

Yılanı Öldürseler (Köyün Delisi Kerim)

At (Hamuş)

Gül Hasan (Ünal)

Bereketli Topraklar Üzerinde (Harman Ustası)

Sürü (Necirvan)

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