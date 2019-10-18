Elit İşcan kimdir ve kaç yaşında? Elit İşcan'ın oynadığı diziler hangileri
Elit İşcan, son günlerde gündemde olması dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Elit İşcan, son olarak Sibel isimli sinema filmi ve Yaşamayanlar isimli televizyon dizisinde boy göstermişti. Peki, Elit İşcan kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Son günlerde sıkça araştırılan isimler arasında yer alan Elit İşcan, oynadığı diziler ve kim olduğu ile araştırılmaya başlandı. Cahide Sonku ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödülüne de sahip olan Elit İşcan, son olarak Sibel isimli filmde oynamıştı. Peki, Elit İşcan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ELİT İŞCAN KİMDİR?
Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.
HANGİ DİZİLERDE YER ALDI?
|Yıl
|Başlık
|Rol
|2006
|Beş Vakit
|Yıldız
|2008
|Hayat Var
|Hayat
|2008-2010
|Küçük Kadınlar
|Bilge Gezici
|2009
|Dersimiz: Atatürk
|Küçük Afet İnan
|2009
|Ölü Yaprak Vuruşu
|Nurhan Güneyli
|2012
|Taş Mektep
|Mina
|2013
|A.Ş.K.
|Semra
|2015
|Mustang
|Ece
|2017
|Put Şeylere
|2018
|Tuzdan Kaide
|2018
|Yaşamayanlar
|Ayşe
|2018
|Sibel
|Fatma
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