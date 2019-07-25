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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
25.07.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Elif Gönlüm kimdir ve kaç yaşında?

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Elif Gönlüm kimdir ve kaç yaşında?

Elif Gönlüm, magazin dünyasını yakından takip eden binlerce kişinin merakla araştırdığı isim olmaya başladı. Ailesi Sırbistan'da yaşayan, kendisi İstanbul'da dünyaya gelen Elif Gönlüm, nefes koçluğu da yapmıştır. Peki, Sırpça, İngilizce ve Rusça da bilen Elif Gönlüm kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Elif Gönlüm, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesi Sırbistan'da yaşayan Elif Gönlüm, iki kültürün eşiğinde büyümüştür. İstanbul Üniversitesinde aldığı eğitiminin ardından nefes koçluğuna yönelen Elif Gönlüm, Türkçe, Sırpça, İngilizce, Rusça bilmektedir.

Seyahat etmeyi sevdiğini her fırsatta dile getiren Elif Gönlüm, gizemli yerlerde bulunmayı ve kayak, sörf gibi sporları yaptığını ifade ediyor. Kişisel gelişim ve felsefe kitaplarını seven Elif Gönlüm, şiir yazmaktadır.

Elif Gönlüm, çaya özel bir ilgi duyduğunu ve hemen her ziyaret ettiği ülkeden çay satın aldığını ifade ederek, çay hakkında uzmanlaşmak adına İngiltere'de eğitim aldığını açıklamıştır.

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