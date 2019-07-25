Elif Gönlüm kimdir ve kaç yaşında?
Elif Gönlüm, magazin dünyasını yakından takip eden binlerce kişinin merakla araştırdığı isim olmaya başladı. Ailesi Sırbistan'da yaşayan, kendisi İstanbul'da dünyaya gelen Elif Gönlüm, nefes koçluğu da yapmıştır. Peki, Sırpça, İngilizce ve Rusça da bilen Elif Gönlüm kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Elif Gönlüm, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesi Sırbistan'da yaşayan Elif Gönlüm, iki kültürün eşiğinde büyümüştür. İstanbul Üniversitesinde aldığı eğitiminin ardından nefes koçluğuna yönelen Elif Gönlüm, Türkçe, Sırpça, İngilizce, Rusça bilmektedir.
Seyahat etmeyi sevdiğini her fırsatta dile getiren Elif Gönlüm, gizemli yerlerde bulunmayı ve kayak, sörf gibi sporları yaptığını ifade ediyor. Kişisel gelişim ve felsefe kitaplarını seven Elif Gönlüm, şiir yazmaktadır.
Elif Gönlüm, çaya özel bir ilgi duyduğunu ve hemen her ziyaret ettiği ülkeden çay satın aldığını ifade ederek, çay hakkında uzmanlaşmak adına İngiltere'de eğitim aldığını açıklamıştır.
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