Ege kökenli kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Ege Kökenli, ekran başındaki birçok seyricinin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Ege Kökenli hangi dizilerde rol aldığı ile araştırılmaya başlandı. Peki, Ege Kökenli kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ege Kokenli 1993 yılında Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Daha sonra bir Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul'a geçti. 5 yıl boyunca Fransızca performans gösteren ve konserler veren tiyatro ekibinin bir üyesiydi. İlk televizyon dizisi, 11 yaşındayken “En İyi Arkadaşım” oldu. Ege Kökenli halen Haliç Üniversitesi konservatuarında okuyor.
HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?
Taksim Hold'em (Film, 2017)
Kalp Atışı (TV Series, 2017)
Niyet (Short Film, 2016)
Güneşin Kızları (TV Series, 2016)
Asla Vazgeçemem (TV Series, 2015)
Çiçek (TV Series, 2014)
Karanlıktan Sonra (Short Film, 2014)
Çalıkuşu (TV Series, 2013)
Yahşi Cazibe (TV Series, 2011)
Öğretmen Kemal (TV Series, 2010)
Anadolu Kaplanı (TV Series, 2006)
En İyi Arkadaşım (TV Series, 2006 - 2007)
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