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Hayat
Haber Giriş: 07.01.2020 - 09:20,Son Güncelleme:/

Ecem Özkaya Üstündağ kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

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Ecem Özkaya Üstündağ kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Ecem Özkaya Üstündağ, özel hayatı ve kariyeri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Can Kırıkları, Hayat Şarkısı, İffet gibi projelerde rol alan Ecem Özkaya Üstündağ, 2010 yılında dünya evine girdiği Mustafa Üstündağ ile 2020 yılının ilk aylarında boşandı. Peki, Ecem Özkaya kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde eğitimini alan Özkaya, 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar isimli dizide Seval karakteri ile izleyici karşısına ilk kez çıkmıştır. Ecem Özkaya'nın oynadığı dizi ve filmler şu şekildedir;

YılDiziKarakter
2018Can KırıklarıAysel Karadağ
2016-2017Hayat ŞarkısıMelek Çamoğlu Cevher
2012-2015Zengin Kız Fakir OğlanBiricik Yılmaz Süleymanoğlu
2011-2012İffetNil
2010Cümbür Cemaat AileZeynep
2009Elveda RumeliKüçük Zarife
2008Havalimanı/İyi Uçuşlarİdil
2007Kartallar Yüksek UçarSeval

 

YılFilmRol
2009Sizi SeviyorumEda
2014Zengin Gelin Fakir DamatBiricik Yılmaz Kirişci
2015Zengin Gelin Fakir Damat 2: Bir Aile MacerasıBiricik Yılmaz Kirişci
2017Zengin Gelin Fakir Damat 3: NurhanBiricik
2019Kim Daha Mutlu
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