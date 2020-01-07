Haber Giriş: 07.01.2020 - 09:20,
Ecem Özkaya Üstündağ kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Ecem Özkaya Üstündağ, özel hayatı ve kariyeri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Can Kırıkları, Hayat Şarkısı, İffet gibi projelerde rol alan Ecem Özkaya Üstündağ, 2010 yılında dünya evine girdiği Mustafa Üstündağ ile 2020 yılının ilk aylarında boşandı. Peki, Ecem Özkaya kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde eğitimini alan Özkaya, 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar isimli dizide Seval karakteri ile izleyici karşısına ilk kez çıkmıştır. Ecem Özkaya'nın oynadığı dizi ve filmler şu şekildedir;
|Yıl
|Dizi
|Karakter
|2018
|Can Kırıkları
|Aysel Karadağ
|2016-2017
|Hayat Şarkısı
|Melek Çamoğlu Cevher
|2012-2015
|Zengin Kız Fakir Oğlan
|Biricik Yılmaz Süleymanoğlu
|2011-2012
|İffet
|Nil
|2010
|Cümbür Cemaat Aile
|Zeynep
|2009
|Elveda Rumeli
|Küçük Zarife
|2008
|Havalimanı/İyi Uçuşlar
|İdil
|2007
|Kartallar Yüksek Uçar
|Seval
|Yıl
|Film
|Rol
|2009
|Sizi Seviyorum
|Eda
|2014
|Zengin Gelin Fakir Damat
|Biricik Yılmaz Kirişci
|2015
|Zengin Gelin Fakir Damat 2: Bir Aile Macerası
|Biricik Yılmaz Kirişci
|2017
|Zengin Gelin Fakir Damat 3: Nurhan
|Biricik
|2019
|Kim Daha Mutlu
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