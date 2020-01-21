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Hayat
Haber Giriş: 21.01.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

Dünya sarılma günü ne zaman?

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Dünya sarılma günü ne zaman?

Dünya sarılma günü, her yıl 21 Ocak tarihinde kutlanmaktadır. İlk kez 1986 yılında Michigan'da ortaya çıktığı iddia edilen bu gün, dünya geneline yayılmıştır. Peki, dünya sarılma günü nasıl ortaya çıkmıştır? İşte, o gün hakkında merak edilen bazı bilgiler

Dünya sarılma günü, sarılmaya ve kucaklaşmaya adanmış yıllık gerçekleşen bir etkinliktir. İddialara göre dünya sarılma günü ilk olarak 21 Ocak 1986'da ABD, Clio, Michigan'da kutlandı.

Dünya sarılma günü fikri, herkesi aile ve arkadaşlarına daha sık sarılmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Dünya sarılma günü her yıl 21 Ocak tarihinde kutlanmaktadır.

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