Dore ve lame ne demek? Dore ve lame arasındaki fark nedir?

Giyimde dore veya lameyi kullanmak modern ve çarpıcı bir moda anlayışını yansıtır. Dore ve lamenin hem kıyafet hem de aksesuarlarda dikkatli ve ölçülü kullanılması gerekir. Tek bir parçayla kombininizi tamamen değiştirebilirsiniz. Özellikle bahar ve yaz aylarında artan davetlerde kullanacağınız dore-lame tonlarla sade bir göz alıcılığını yakalayabilirsiniz. Peki dore ve lame nedir?



Lame kelime anlamı olarak dokusunda çoğunlukla gümüş veya metal parlaklığı verilmiş deri demektir. Metal parlaklığı verilen deri veya kumaştan yapılan ayakkabı veya çantalar lame ismiyle anılırlar.



Fransızca kökenli bir kelime olan dore, altın sarısının tonlarından biridir. Sarı ve altının karışımı bir renk olarak açıklanabilir. Abiye kıyafetlerde, kemerlerde veya ayakkabılarda tercih edilen dore, özellikle siyah renkle uyumludur. Siyah-dore karışımı bir kombinle davet gecesinin en şıkı olabilirsiniz.

Dore ve lameyle kaçınılması gerekenler:

İlk kural aşırıya kaçmamak, doz aşımı yapmamaktır. Basit görünmek istemiyorsanız sınırlı sayıda dore veya lame parça seçin. Büyük ve ağır takı kullanacaksanız mümkün olduğu kadar basit ve sade olmasına gayret gösterin. Sarkık iplikler, eksik boncuklar ve düğmeler dore ve lame gibi ışıltılı ve ilgi çeken parçalarda daha çok göze batar, bu nedenle boncuklu veya payetli bir ürün alıyorsanız üzerinde eksik veya sökük olmadığına dikkat edin.