Dilber Ay’ın eşi kimdir? Tanışma hikayelerini anlatmıştı
Halk müziği sanatçısı Dilber Ay 63 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Vefat haberi ardından Dilber Ay’ın eşine ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. Dilber Ay ve eşi İbrahim Karakaş, katıldığı programlarda tanışma hikayelerini ve aşklarını anlatmıştı. Peki, Dilber Ay’ın eşi kimdir
Dilber Ay Kanal D'de yayınlanan Ben Bilmem Eşim Bilir programına eşi İbrahim Karakaş ile birlikte katılmıştı. Dilber Ay eşi İbrahim Karakaş'la olan tanışma ve evlenme hikayesini anlatmıştı. Eşini bir arkadaşının evinde gördüğünü ve ilk anda aşık olduğunu belirten Dilber Ay, daha sonra İbrahim Bey’i ailesi ile tanıştırmak için Almanya’dan Türkiye’ye geldiğini söylemişti. 1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi. Dilber Ay'dan 12 yaş küçük olan İbrahim Karakaş, aslen Sivaslıdır
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