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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
30.04.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Dilber Ay’ın eşi kimdir? Tanışma hikayelerini anlatmıştı

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Dilber Ay’ın eşi kimdir? Tanışma hikayelerini anlatmıştı

Halk müziği sanatçısı Dilber Ay 63 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Vefat haberi ardından Dilber Ay’ın eşine ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. Dilber Ay ve eşi İbrahim Karakaş, katıldığı programlarda tanışma hikayelerini ve aşklarını anlatmıştı. Peki, Dilber Ay’ın eşi kimdir

Dilber Ay Kanal D'de yayınlanan Ben Bilmem Eşim Bilir programına eşi İbrahim Karakaş ile birlikte katılmıştı. Dilber Ay eşi İbrahim Karakaş'la olan tanışma ve evlenme hikayesini anlatmıştı. Eşini bir arkadaşının evinde gördüğünü ve ilk anda aşık olduğunu belirten Dilber Ay, daha sonra İbrahim Bey’i ailesi ile tanıştırmak için Almanya’dan Türkiye’ye geldiğini söylemişti. 1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi.  Dilber Ay'dan 12 yaş küçük olan İbrahim Karakaş, aslen Sivaslıdır

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