Didem Dayıcıoğlu kimdir?

Didem Dayıcıoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra dizi ve filmlerde sanat yönetmeni asistanlığı yaptı. Dijital yayıncılıkla başlayan editörlük kariyerine Vogue dergisinin internet sitesinde devam etti. 2013’ten bu yana Vogue Türkiye’de mücevher ve saat editörlüğü görevini sürdürüyor.

Didem Dayıcıoğlu, 20 Ocak 2020 tarihinde Necip Memili ile hayatını birleştirmiştir.