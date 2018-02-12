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Değişik isimleriyle merak ettiren 5 müzik grubu

Son yıllarda bir müzik grubu olarak güzel müzik yapmanızın yanında ilginç bir pazarlama stratejisiyle de geniş kitlelere ulaşmanız gerekiyor. Bunu çözmüş bir çok müzik grubunun ise bu konuda attığı ilk adım garip bir grup adı bulmak. İşte bu konuda kimsenin eline su dökemeyeceği bazı Türk müzik grupları.

Doğan BURDA
12.02.2018 - 14:55 | Son Güncelleme :

Büyük Ev Ablukada

 Grup Vitamin, Kelebekler gibi isimler dururken, karşımıza birden Büyük Ev Ablukada çıktı ve ismiyle herkesin kendilerine dönmesine neden oldu. Üstelik bu hareketiyle de garip isimli grupların çıkışına başlangıç oldular. Onlardan sonra garip ne kadar isim varsa neredeyse hepsi kullanıldı. Ancak Büyük Ev Ablukada’nın ismi Turgut Uyar’ın bir şiirinden geliyordu ki bu başlı başına bir dönemin başlangıcı anlamına geliyordu. Turgut Uyarvari sokak şiirleri diyelim siz gerisini anlayın.

Değişik isimleriyle merak ettiren 5 müzik grubu

 Kaç Canım Kalmış

 Bilgisayar oyunu dünyasının çocuklarından ister istemez böyle bir grup ismi çıkacaktı. Madem günlük konuşmalarımızın içindeki bazı garip cümleleri grup ismi olarak kullanabiliyoruz o halde ‘Kaç Canım Kalmış’ da gayet olur bir grup ismi. Bu grubun sadece ismi değil şarkı isimleri de oldukça değişik. Mesela; Banklar da mı Yatayım ya da Oraletler gibi…

Değişik isimleriyle merak ettiren 5 müzik grubu

 Yüzyüzeyken Konuşuruz

 İnsan gerçekten hayret ediyor değil mi sevgili müzik severler. Kim derdi ki günün birinde ‘Aaa bu şarkı kimin?’ sorusuna ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ diye cevap vereceğiz. Ama işte hayat sürprizlerle dolu. Böyle basit bir cümlenin bir grup ismi olacağını kim bilebilirdi! İlginç mi? ilginç! Akıllarda kaldı mı? Kaldı!

Değişik isimleriyle merak ettiren 5 müzik grubu

 Yok Öyle Kararlı Şeyler

 Sanırız grup elemanları ‘Madem herkes aklına gelen ismi şak diye koyabiliyor, o halde biz de adımızı yok öyle kararlı şeyler koyarız’ demişler. Çünkü bu ismin başka bir açıklaması olamaz. Hem uzun, hem akılda kalıcı, hem ilginç. Olmuş mu? Olmuş!

Değişik isimleriyle merak ettiren 5 müzik grubu

 Son Feci Bisiklet

 Ne demek istiyorlar hiç bilmiyoruz. Ancak bir duyan bir daha unutmuyor bu ismi onu çok iyi biliyoruz. Bu grup şarkı sözlerinde de sık sık evrenden, kozmikten, atomdan bahsediyor. Bu nedenle de kendilerini biraz garip bulmakla birlikte isimlerine şükrediyoruz. Güzel gruptur, isimlerine takılmayın.

Değişik isimleriyle merak ettiren 5 müzik grubu

 

Etiketler: müzik grubu , Son Feci Bisiklet , Yüzyüzeyken Konuşuruz
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