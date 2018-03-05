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Çiftlerin zamanla kazandığı 5 yetenek

Çift olmak dünyanın en zor işlerinden biridir. Tek başına doğup büyümüş ve farklı ailelerde yetişmiş iki kişinin orta yolu bulması bu nedenle zaman alır. Ancak o uyum bir kez yakalandığında da insane bambaşka beceriler kazandırır. Bir sure sonar sırf bu deneyimden dolayı değişik yetenekler elde ettiğinizi görürsünüz.

Doğan BURDA
05.03.2018 - 12:28 | Son Güncelleme :

Telepati

Uzun süredir bir arada olan çiftlerin bir sure sonar telepati yeteneği gelişir. Artık birbirleriyle sözlerle değil bakışlarla bile anlaşabilir­ler. Bir yerden kalkmaları mı gerekiyor ya da aynı anda bir şeyi beğenmediler mi, söze gere­k yoktur, telepatik olarak anlaşırlar. Bu çiftlerin birbirini zaman içerisinde daha fazla tanımalarından kaynaklanır.

 Ekonomi uzmanlığı

Çift olduğunuz ilk zamanları hatırlayın, para konularını konuşmak oldukça can sıkıcıdır. Ancak zaman geçtikçe, hesabı kim ödedi, bende beş var sen üzerini tamamlar mısın derken para mevzuları konuşulmaya başlanır. İleri ki safhada ise para konusunda konuşmak normalleşir hatta planlar yapılmaya başlanır. Eğer taraflardan biri para harcamak konusunda diğerinden daha rahatsa, rahat olmayan tarafın ekonomi uzmanı olması kaçınılmazdır.

Çiftlerin zamanla kazandığı 5 yetenek

 Yaratıcı yazarlık

 İyi bir çift olabilmek zahmetli bir iştir. Uzun süreli bir ilişkiyi elde edebilmek için çok fazla badire atlatmak gerekir. Bu nedenle de bazı durumlar da tarafların birbirine beyaz yalanlar söylemesi ve hatta bazı olmamış hikayeler uydurması kaçınılmaz olur.Bu da tarafların yaratıcılıklarının gelişmesini sağlar. Bir sure sonra da bir bakarsınız yaratıcı yazarlık konusunda bayağı ilerlemişsiniz.

Çiftlerin zamanla kazandığı 5 yetenek

 Yaşam Koçluğu

Yaşamınızı birlikte geçirdiğiniz insanın mutluluğu en az sizin mutluluğunuz ka­dar önemlidir. Bu nedenle ilişkide mutluluğu yakalayabilmek için karşı tarafında iyi hissetmesi için elinizden geleni yaparsınız.Bir süre sonra da bir bakarsınız ki karşı tarafın hem sevgilisi hem de yaşam koçu haline gelmişsiniz. Bu bir yandan ilişkinizin derinleşmesini sağlarken diğer yandan size bu alanda geliştirir.

Çiftlerin zamanla kazandığı 5 yetenek

 Sabır 

Bir ilişkinin gelecek günlerini görebilmesi için en gerekli şeylerden biri de sabırdır. Dediğimiz gibi iki farklı insane bir araya gelmiştir. Bu nedenle farklılıkların hoşgörülebilmesi için tarafların ciddi anlamda sabır göstermeleri gerekir. İlişkiniz ilerlerken bir bakmışsınız derviş olmuşsunuz.

Çiftlerin zamanla kazandığı 5 yetenek

 

Etiketler: telepati , ilişki , yaşam koçluğu
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