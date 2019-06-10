Ceza ve Sagopa Kajmer arasındaki gerilim nasıl ortaya çıkmıştı?
Türkiye'de rap müziğin öncüleri arasında yer alan Bilgin Özçalkan (Ceza) ve Yunus Özyavuz (Sagopa Kajmer), son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçmişte yaşanan gerilim ve açılan davalar dolayısıyla bir dönemi küs geçiren Ceza ve Sagopa Kajmer'in yeniden diyalog halinde olması, rap camiasını yakından takip eden müzikseverleri heyecanlandırdı. Peki, Ceza ve Sagopa Kajmer arasında küslüğe sebep olan ve gerilimi arttıran olaylar nelerdi? İşte, o detaylar
2000 yılında tanışan ve arkadaşlıklarını Kuvvetmira isimli rap oluşumunda sürdüren Ceza ve Sagopa Kajmer, 2007 yılında taraf oldukları dava nedeniyle küslük yaşadı.
Takma adını, Mısır piramitlerinin içindeki hava sirkülasyonunu araştıran bir bilginden alan Sagopa Kajmer, 2007 yılında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçede, Ceza ve Ayben’in, küfürlü müzikler yaparak kendisi ve eşi Kolera’yla (Esen Özyavuz) uğraştıklarını belirtti. Bir dönem Ceza’nın Med Cezir ve Rap Star albümlerinin müziklerini yaptığını söyleyen Sagopa Kajmer, ikilinin takma ismiyle "Salako" diye dalga geçtiklerini belirtti.
Sagapo Kajmer, Ceza ve Ayben’in, görüntülerini 11 Şubat’ta internet sitesi YouTube’a verdikleri bir konserlerinde ağır ifadeler kullandıklarını, bu kadar küfür ve hakaretin bir karşılığının olması gerektiğini dilekçesinde vurguladı.
2003 YILINDA İSVEÇ KONSERİNDE ARALARI AÇILDI
2003’teki bir İsveç konserinde Ceza’yla aralarının açıldığını söyleyen Kajmer, "Dönüşte, o zamanki kız arkadaşım, şu anki eşime, çok ağır küfürler ettiler. Olay artık namus davasına dönüşmüştür. Şikayetçiyim. Uzlaşmayı isterlerse kabul etmiyorum. Ayben de rapçi ve eşimi gözden düşürüp, tek kalmak istemektedir" iddiasında bulundu.
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