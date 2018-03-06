Cep telefonları yokken yaptığımız 5 şey

Daha çok sohbet etmek
Evet, teknolojinin karşısında değiliz ama cep telefonlarımız yokken çok daha fazla sohbet ediyorduk bu bir gerçek. İki arkadaş bir araya geldiğimizde bir süre sonra cep telefonlarına kafamızı gömmediğimizden konuşacak çok daha fazla şeyimiz olurdu. Bu kadar çok bilgi elimizden akıp giderken şimdilerde daha az konuşuyor olmak çok garip değil mi?
Arkadaşlarımızla buluşma saatini önceden belirlemek
Cep telefonları yokken arkadaşınızla buluşmak için günler öncesinden haberleşip, buluşma yerini ve saatini belirmek zorundaydınız. Buluşmaya gitmeyen ya da gidemeyen kimseden kısa vadede haber alınamayacağından herkes o saatte o yerde olmak zorundaydı. En fazla evden çıkmadan önce ev telefonundan araşılır ve yer konusu teyit edilirdi.
Yemek yerken yemeğe odaklanmak
Cep telefonlarımızın hayatımıza girmesiyle birlikte başımıza gelen en kötü şeylerden bir diğeri de keyifle uzun uzun yemek yiyememektir. Çünkü yemek yerken telefonumuza bakmak şu an en büyük zevklerimizden biri. Bu nedenle de ne yediğimizden bir şey anlıyoruz ne de yemek esnasında sofrada yapılan o derin sohbetlerden keyif alıyoruz. Çatal, bıçağın yanına koyulan telefonlarımız o yemekleri hayatımızdan tamamen çıkardı.
Özel günlerde kart yazmak
Cep telefonları sayesinde özel günlerde birbirimize mesajlaşarak ya da fotoğraflar göndererek iletişim kuruyoruz. Telefon açıp karşı tarafın sesini duyma ihtiyacı bile duymuyoruz. Oysa cep telefonları yokken ev telefonumuz bile olsa mutlaka güzel bir kartla özel günleri kutlardık. Ellerimizle yazdığımız bu kartlara en samimi duygularımızı yazar, gönderirdik. Çok daha uğraşılmış samimi mesajlardı bunlar.
Saatlerce telefonda konuşmak
Cep telefonlarının son geldiği durumda artık karşı tarafla sesli olarak iletişim kurmuyoruz bile. Her şey tamamen yazışma ve görsellik üzerine kurulu bir hale geldi. Oysa bu derece yaygın değilken, şimdilerde saatlerce yapılan Whatsapp konuşmaları yerine telefon konuşmaları yapılırdı. Karşılıklı sohbet o kadar uzardı ki ahize kulağımıza yapışırdı.
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