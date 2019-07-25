Bozcaada'da yaşayarak üzüm yetiştiren ünlü komedyen kim?
Uzun süredir Bozcaada'da yaşayan ve orada üzüm yetiştirmeye başlayan Ata Demirer, bağından paylaşımlarda bulundu. Ünlü komedyen yaklaşık 2 milyon liralık bağındaki üzüm salkımlarını ‘aşığım’ notuyla Instagram’da yayınladı.
Üzümün yanı sıra birçok sebze ile meyve de yetiştiren Ata Demirer’i takipçileri mesaj yağmuruna tuttu. Bağında keçi gibi birçok hayvanı da olan ünlü komedyene ‘Ata babanın çiftliği her şey var’ esprileri yapıldı.
ATA DEMİRER KİMDİR?
6 Temmuz 1972 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Ata Demirer, daha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfetti. Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Demirer ağabeyinin yardımıyla gece kuluplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.
Bir müzik albümü ve bir de teklisi olan Ata Demirer, daha sonra televizyonda "Hacıyatmaz" adlı gösteri programını yaptı. Gani Müjde tarafından yazılan ve yönetilen Osmanlı Cumhuriyeti adlı filmde başrol olarak hayali Osmanlı padişahı VII. Osman karakterini canlandırdı.
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