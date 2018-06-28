Bir dönemin laptopları daktilolar hakkında 5 bilgi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
28.06.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Bir dönemin laptopları daktilolar hakkında 5 bilgi

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Bir dönemin laptopları daktilolar hakkında 5 bilgi

Daktilonun sesini hatırlar mısın ey dost? Sanki Kalamış'ta dalgalar sahili dövüyor bir lodos akşamı… dizelerinde şairin sorduğu gibi daktilo sesini hatırlayanımız var mı? Bilgisayarların ve modern klavyelerin hayatımızı işgal etmelerinden önce bütün resmi yazışmalar, dava dökümleri, dilekçeler, dersler aklınıza ne gelirse daktilo ile yazılırdı. Düşünün artık ortamdaki gürültüyü.

1- İlk daktilo 1868 yılında Cristopher Sholes tarafından yapıldı. Seri üretimine ise 1872 yılında geçildi. Bu daktilonun en önemli dezavantajı sadece büyük harf yazabilmesiydi. Bu yüzden pek kullanışlı değildi ama yazı yazma alışkanlıklarının değişmesinin en büyük nedeni olan daktilolar artık dünya sahnesine çıkmıştı.

Bir dönemin laptopları daktilolar hakkında 5 bilgi

2- 1890 yılında yapılan çalışmalar sonuç verdi ve günümüzdekine benzer daktilolar üretilmeye başladı. Bu tarihten sonra birçok firma bu sektörde görünür oldu. Remington bu firmaların en önde geleniydi. Halen en bilinen daktilo üreticisi olan bu firma, bilgisayarların hayatımıza girmesiyle gözden düşen daktilo sektörünün en üretken firmasıydı. 

3- 1800'lü yılların sonunda bir buluş yapılır da Thomas Edison bu işten uzak kalır mı? Ünlü mucit ilk elektrikli daktiloyu yaparak dikkatleri çekti ama bu daktilo diğerlerine oranla daha ağırdı. Bu özelliği yüzünden pek rağbet görmedi. Edison bunun üzerine daha hafif olacak bir daktilo tasarımı üzerinde çalışmalar yaptı. Yüzyılın başlarında bu çalışmaları meyvesini verdi ama fikri çoktan başka ellerde şekillenmeye başlamıştı bile.

Bir dönemin laptopları daktilolar hakkında 5 bilgi

4- 20.yy başlarında elektrikli daktilo tasarımı daha da geliştirildi ve artık herkesin tercih ettiği tarzda, kullanımı rahat ve hafif bir tarz geliştirildi. Bu tasarımın sahibi daha sonraki yıllarda tüm hayatımızı etkileyecek olan IBM firmasıdır. Ibm bu buluşu sayesinde daktilo ve bilgi kaydetme sektörünün öncüsü haline geldi. Sivil ve askeri birçok sektörün hem üreticisi hem de teknik destekçisi olan IBM, halen en önemli bilişim markalarından biridir.

Bir dönemin laptopları daktilolar hakkında 5 bilgi

4- Daktilolar 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar siviller tarafında çok tercih edilmezdi. 1947 yılında Underwood firması günümüzdeki daktiloları ürettiler ve bu sayede askeri, sivil ve resmi tüm alanlarda daktilo kullanımı hızla arttı.

Bir dönemin laptopları daktilolar hakkında 5 bilgi

5- 60lı yıllardan itibaren daktilolarda yazı yazılırken aynı zamanda manyetik bantlara işleme özelliği de eklendi ve bu da günümüzdeki bilgisayarların temeli oldu.

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