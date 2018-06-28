Bir dönemin laptopları daktilolar hakkında 5 bilgi
Daktilonun sesini hatırlar mısın ey dost? Sanki Kalamış'ta dalgalar sahili dövüyor bir lodos akşamı… dizelerinde şairin sorduğu gibi daktilo sesini hatırlayanımız var mı? Bilgisayarların ve modern klavyelerin hayatımızı işgal etmelerinden önce bütün resmi yazışmalar, dava dökümleri, dilekçeler, dersler aklınıza ne gelirse daktilo ile yazılırdı. Düşünün artık ortamdaki gürültüyü.
1- İlk daktilo 1868 yılında Cristopher Sholes tarafından yapıldı. Seri üretimine ise 1872 yılında geçildi. Bu daktilonun en önemli dezavantajı sadece büyük harf yazabilmesiydi. Bu yüzden pek kullanışlı değildi ama yazı yazma alışkanlıklarının değişmesinin en büyük nedeni olan daktilolar artık dünya sahnesine çıkmıştı.
2- 1890 yılında yapılan çalışmalar sonuç verdi ve günümüzdekine benzer daktilolar üretilmeye başladı. Bu tarihten sonra birçok firma bu sektörde görünür oldu. Remington bu firmaların en önde geleniydi. Halen en bilinen daktilo üreticisi olan bu firma, bilgisayarların hayatımıza girmesiyle gözden düşen daktilo sektörünün en üretken firmasıydı.
3- 1800'lü yılların sonunda bir buluş yapılır da Thomas Edison bu işten uzak kalır mı? Ünlü mucit ilk elektrikli daktiloyu yaparak dikkatleri çekti ama bu daktilo diğerlerine oranla daha ağırdı. Bu özelliği yüzünden pek rağbet görmedi. Edison bunun üzerine daha hafif olacak bir daktilo tasarımı üzerinde çalışmalar yaptı. Yüzyılın başlarında bu çalışmaları meyvesini verdi ama fikri çoktan başka ellerde şekillenmeye başlamıştı bile.
4- 20.yy başlarında elektrikli daktilo tasarımı daha da geliştirildi ve artık herkesin tercih ettiği tarzda, kullanımı rahat ve hafif bir tarz geliştirildi. Bu tasarımın sahibi daha sonraki yıllarda tüm hayatımızı etkileyecek olan IBM firmasıdır. Ibm bu buluşu sayesinde daktilo ve bilgi kaydetme sektörünün öncüsü haline geldi. Sivil ve askeri birçok sektörün hem üreticisi hem de teknik destekçisi olan IBM, halen en önemli bilişim markalarından biridir.
4- Daktilolar 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar siviller tarafında çok tercih edilmezdi. 1947 yılında Underwood firması günümüzdeki daktiloları ürettiler ve bu sayede askeri, sivil ve resmi tüm alanlarda daktilo kullanımı hızla arttı.
5- 60lı yıllardan itibaren daktilolarda yazı yazılırken aynı zamanda manyetik bantlara işleme özelliği de eklendi ve bu da günümüzdeki bilgisayarların temeli oldu.
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