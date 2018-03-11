Ayçin Tuyun: Şiddete sessiz kalmayın

Başarılı oyuncu, etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı. Tuyun; 'Önce eğitiminizi tamamlayın daha sonra oyuncu olmaya karar verin.' dedi.

Güzel oyuncu; kadınlar günü ile ilgili, daha sosyal daha demekrat daha özgür daha mutlu yaşayabilmemiz için, tüm kadınlarımızın madi ve manevi özgürlüklerini kimseye vermemeleri dileğiyle fiziki ve pisikolojik şiddete mağruz kalmaması için kendi bireysel fertliklerini ellerine almalarını gerektiğini ifade etti.

Sözlerine; 'Şiddetin her türlüsüne sessiz kalmayın.' diye devam eden Tuyun; 'Ne olursa olsun işiniz ve mesleğinizden uzak kalmayın.' dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilerle tek tek fotoğraf çektiren Tuyun'a, çiçek armağan edildi.