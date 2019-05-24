Asaf Saner kimdir? The Taste yarışmacısı Asaf Saner hayatını kaybetti
The Taste Türkiye isimli yarışmada mücadele eden Asaf Saner isimli yarışmacı, dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Peki, Asaf Saner kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Asaf Saner geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Asaf Saner yaşamına yeni bir heyecan katabilmek adına yarışmaya katıldığını açıklamıştı.
At antrenörlüğü yapan yarışmacı yarışmanın başında mutfak tecrübesinin de yüksek olduğunu belirtmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle