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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
29.06.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Ağlamak hakkında bilmeniz gereken 4 bilgi

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Ağlamak hakkında bilmeniz gereken 4 bilgi

Ağlamayan insan yoktur. Ağlamak için herhangi bir nedenimizin bile olmasına gerek duymayız bazen. En doğal insan tepkilerinden olan ağlamanın nereden kaynaklandığını merak ediyorsanız işte gözlerinizi yaşartacak bilgiler burada. İpucu mu? Her gözyaşı aynı nedenden oluşmuyor.

1- Gözlerin yaşarması teknik bir durum olabilir.

Gözyaşı gözlerimizin işlevini doğru yapması için doğal olarak salgıladığımız bir sıvı. Korneamızın aşırı kurumasını engellemek için beynimiz tarafından yönlendirilen bu sıvılar bazen fazlaca olduğunda gözlerimiz yaşarır ve ağlıyormuş gibi durabiliriz.

2- Refleks olarak gelişebilir.

Bir başka gözyaşı nedeni de reflekstir. Gözümüze yabancı bir madde girdiğinde ya da yanıcı bir gaz ile temas ettiğinde yine gözlerimiz yaşararak tepki verir. Duygusal bir nedeni olmayan bu gözyaşarmasını soğan doğrayarak da deneyimleyebilirsiniz.

Ağlamak hakkında bilmeniz gereken 4 bilgi
3- Duygusal nedenlerle gözyaşı dökebilirsiniz.

Son ama en çok merak edilen gözyaşı çeşidi de duygusal hallerimize göre üretilen gözyaşıdır. Duygularımızın kontrolünü sağlayan beynimizin bir tepkisi olarak döktüğümüz bu göşyaşlarının merkezi limbik sistemimizin gözdesi hipotalamus ile otonom sinir sistemimizdir. Asetilkolin adlı nörotransmitterler lakrimal sistemi (gözyaşı oluşumunu sağlayan sistemin genel adı) harekete geçirerek gözyaşı üretimini sağlar. Bu üretime neden olarak stres, mutluluk, öfke, fiziksel acı ve duygusal dengesizlikler örnek gösterilebilir. Son olarak en çok beklenen bilgi. Evet, kadınlar erkeklere oranla duygu değişimlerinde ağlamaya daha müsait bir yapıdadırlar.

Ağlamak hakkında bilmeniz gereken 4 bilgi
4- Kadınlar erkeklerden daha fazla ağlar.

Kadınların erkeklerden daha fazla ağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Yapılan araştırmaların kadınların erkeklere oranla dört kat daha fazla ağladıklarını saptamıştır. Bunun nedeni ise kadınlarda bulunan prolactin hormonudur. Bu hormone kadınların kanında ve gözyaşında bulunur. Ayrıca kadınların gözyaşı kanallarının yapısı erkeklere oranla değişiktir bu da daha kolay ağlamalarına neden olur. Kısaca durumun duygusal anlamda güçlü olup olmamakla ilgisi yoktur.

Ağlamak hakkında bilmeniz gereken 4 bilgi

 

 

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