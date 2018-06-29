Ağlamak hakkında bilmeniz gereken 4 bilgi

1- Gözlerin yaşarması teknik bir durum olabilir.

Gözyaşı gözlerimizin işlevini doğru yapması için doğal olarak salgıladığımız bir sıvı. Korneamızın aşırı kurumasını engellemek için beynimiz tarafından yönlendirilen bu sıvılar bazen fazlaca olduğunda gözlerimiz yaşarır ve ağlıyormuş gibi durabiliriz.

2- Refleks olarak gelişebilir.

Bir başka gözyaşı nedeni de reflekstir. Gözümüze yabancı bir madde girdiğinde ya da yanıcı bir gaz ile temas ettiğinde yine gözlerimiz yaşararak tepki verir. Duygusal bir nedeni olmayan bu gözyaşarmasını soğan doğrayarak da deneyimleyebilirsiniz. 3- Duygusal nedenlerle gözyaşı dökebilirsiniz.



Son ama en çok merak edilen gözyaşı çeşidi de duygusal hallerimize göre üretilen gözyaşıdır. Duygularımızın kontrolünü sağlayan beynimizin bir tepkisi olarak döktüğümüz bu göşyaşlarının merkezi limbik sistemimizin gözdesi hipotalamus ile otonom sinir sistemimizdir. Asetilkolin adlı nörotransmitterler lakrimal sistemi (gözyaşı oluşumunu sağlayan sistemin genel adı) harekete geçirerek gözyaşı üretimini sağlar. Bu üretime neden olarak stres, mutluluk, öfke, fiziksel acı ve duygusal dengesizlikler örnek gösterilebilir. Son olarak en çok beklenen bilgi. Evet, kadınlar erkeklere oranla duygu değişimlerinde ağlamaya daha müsait bir yapıdadırlar.

4- Kadınlar erkeklerden daha fazla ağlar.

Kadınların erkeklerden daha fazla ağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Yapılan araştırmaların kadınların erkeklere oranla dört kat daha fazla ağladıklarını saptamıştır. Bunun nedeni ise kadınlarda bulunan prolactin hormonudur. Bu hormone kadınların kanında ve gözyaşında bulunur. Ayrıca kadınların gözyaşı kanallarının yapısı erkeklere oranla değişiktir bu da daha kolay ağlamalarına neden olur. Kısaca durumun duygusal anlamda güçlü olup olmamakla ilgisi yoktur.