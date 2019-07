ABD'li oyuncu Cameron Boyce hayatını kaybetti! Jessie ile tanınan Cameron Boyce kimdir?

Genç yaşına rağmen birçok yapımda boy gösteren Cameron Boyce, ölümü sonrası hayranlarını şoka uğrattı. Disney filmleri ile tanınan Cameron Boyce, önceki gece geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Peki, Cameron Boyce kimdir ve neden hayatını kaybetti? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

CAMERON BOYCE KİMDİR?

Cameron Boyce, 28 Mayıs 1999 tarihinde Amerika'da dünyaya geldi.

Cameron Boyce'nin en iyi bilinen rolü Dısney Channeldeki "Jessie" (Luke Ross karakterini canlandırıyor.) Cameron boyce 2011 de Shake It Up dizisinde konuk oyuncu olarak da dans etmiştir. Ayrıca 2008 de çekilen 'Aynalar' adlı korku filminde Michael Carson adındaki evin en küçük çocuğunu canlandırmıştır. En son ''Gamers Guide Pretty Much Everything''filminde oynadı(Conor).

Farklı olarak da, Panic! At The Disco adlı rock müzik grubunun, 'That Green Gentleman' adlı müzik klibinde kısa bir rol almıştır.

CAMERON BOYCE NEDEN ÖLDÜ?

Ailesinin açıklamasına göre var olan kalp rahatsızlığı ile mücadele eden Cameron Boyce, uykusu esnasında geçirdiği nöbetin ardından hayata gözlerini yumdu.