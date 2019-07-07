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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
07.07.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

ABD'li oyuncu Cameron Boyce hayatını kaybetti! Jessie ile tanınan Cameron Boyce kimdir?

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ABD'li oyuncu Cameron Boyce hayatını kaybetti! Jessie ile tanınan Cameron Boyce kimdir?

Disney filmlerinde rol alan Cameron Boyce, 20 yaşında hayata gözlerini yumdu. Jessie, Shake İt Up, Aynalar gibi projelerde yer alan Cameron Boyce, ölümü ile hayranlarını şoka uğrattı. Cameron Boyce'un ölüm nedeni konusunda ailesi açıklamada bulundu. Peki, Cameron Boyce kimdir? İşte, Jessie filmi ile tanınan Cameron Boyce hakkında bazı bilgiler

Genç yaşına rağmen birçok yapımda boy gösteren Cameron Boyce, ölümü sonrası hayranlarını şoka uğrattı. Disney filmleri ile tanınan Cameron Boyce, önceki gece geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Peki, Cameron Boyce kimdir ve neden hayatını kaybetti? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

CAMERON BOYCE KİMDİR?

Cameron Boyce, 28 Mayıs 1999 tarihinde Amerika'da dünyaya geldi.

Cameron Boyce'nin en iyi bilinen rolü Dısney Channeldeki "Jessie" (Luke Ross karakterini canlandırıyor.) Cameron boyce 2011 de Shake It Up dizisinde konuk oyuncu olarak da dans etmiştir. Ayrıca 2008 de çekilen 'Aynalar' adlı korku filminde Michael Carson adındaki evin en küçük çocuğunu canlandırmıştır. En son ''Gamers Guide Pretty Much Everything''filminde oynadı(Conor).

Farklı olarak da, Panic! At The Disco adlı rock müzik grubunun, 'That Green Gentleman' adlı müzik klibinde kısa bir rol almıştır.

CAMERON BOYCE NEDEN ÖLDÜ?

Ailesinin açıklamasına göre var olan kalp rahatsızlığı ile mücadele eden Cameron Boyce, uykusu esnasında geçirdiği nöbetin ardından hayata gözlerini yumdu.

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