Sembusek nedir?
Sembusek Mardin bölgesine özgü bir kapalı lahmacun türü. "Mardin pizzası" olarak da tanınır. İç olarak soğan, ince kıyılmış et ve çeşitli baharatlar konularak yufka yarım ay şeklinde kapatılır ve saçta pişirilir. İsteğe bağlı olarak içine nane, fesleğen ve maydanoz da katılır.
Hamura maya eklenerek mayalanması beklenir. İç için ince doğranan soğan, yeşil biber, maydanoz, kara biber, tuz ve kıyma çiğ olarak karıştırılır. İsteğe bağlı olarak içe: biber salçası ve isot da katılabilir. Hamur lahmacun gibi açılarak yarısına hazırlanan iç konur. Boş kalan kısım yarım ay oluşturacak şekilde katlanır ve yine tabak yardımı ile açık kısımlar kapatılır. Bu arada bir yumurtanın sarısı çırpılarak hazırlanan pidelerin üzerine sürülür. Pideler son olarak önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana dek pişirilir.
SEMBUSEK MALZEMELERİ..
Hamuru için:
2 tane yumurta
4 yemek kaşığı yoğurt
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz (yarım ölçek)
1 kg un.
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