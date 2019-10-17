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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Sembusek nedir?

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Sembusek nedir?

Sembusek Mardin bölgesine özgü bir kapalı lahmacun türü. "Mardin pizzası" olarak da tanınır. İç olarak soğan, ince kıyılmış et ve çeşitli baharatlar konularak yufka yarım ay şeklinde kapatılır ve saçta pişirilir. İsteğe bağlı olarak içine nane, fesleğen ve maydanoz da katılır.

Hamura maya eklenerek mayalanması beklenir. İç için ince doğranan soğan, yeşil biber, maydanoz, kara biber, tuz ve kıyma çiğ olarak karıştırılır. İsteğe bağlı olarak içe: biber salçası ve isot da katılabilir. Hamur lahmacun gibi açılarak yarısına hazırlanan iç konur. Boş kalan kısım yarım ay oluşturacak şekilde katlanır ve yine tabak yardımı ile açık kısımlar kapatılır. Bu arada bir yumurtanın sarısı çırpılarak hazırlanan pidelerin üzerine sürülür. Pideler son olarak önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana dek pişirilir.

SEMBUSEK MALZEMELERİ..

Hamuru için:
2 tane yumurta
4 yemek kaşığı yoğurt
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz (yarım ölçek)
1 kg un.

 

 

 

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