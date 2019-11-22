Gelinim Mutfak'ta final tatlısı katmer tatlısı nasıl yapılır? Yufkadan katmer tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Gurme HaberleriGelinim Mutfak'ta final tatlısı katmer tatlısı nasıl yapılır? Yufkadan katmer tarifi
GeriGurme Gelinim Mutfak'ta final tatlısı katmer tatlısı nasıl yapılır? Yufkadan katmer tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gurme
22.11.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Gelinim Mutfak'ta final tatlısı katmer tatlısı nasıl yapılır? Yufkadan katmer tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelinim Mutfak'ta final tatlısı katmer tatlısı nasıl yapılır? Yufkadan katmer tarifi

Gelinim Mutfak'ta final tatlısı katmer tatlısı oldu. Katmer tatlısı Türkiye’nin dört bir yanında yapılsa da orjinali Gaziantep mutfağından gelmektedir. Antep fıstığının en çok yakıştığı tatlılardan biri olan katmer, dondurmayla ve kaymakla sunulabilir. Peki, katmer tatlısı nasıl yapılır? İşte, yufkadan katmer tatlısı tarifi...

Katmer, Türk mutfağında ve Orta Asya'da yaygın olarak yapılan, hamurun yaklaşık 2 mm kalınlığında açılıp arasına yağ, haşhaş, tahin ya da antep fıstığı konulup 4-5 kez katlanarak saçta pişirilmesi ile elde edilen hamur işi yiyecektir. Katmerin yapılışı yörelere göre farklılık gösterir. Katmer kimi yörelerde tatlı olarak yapılırken; kimi yörelerde tuzlu bir hamur işidir.

Katmer tatlısı, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Gaziantep ve civarında tatlı olur ve Antep fıstığıyla yapılır. Ege Bölgesinde tuzlu bir hamurişidir ve genellikle tahinle yapılır. Uzun yıllar sadece haşhaş ekimine onay verilen Afyon ve Uşak illerinde haşhaş ezmeli katmer yaygınken son yıllarda haşhaş ezmesinin diğer illerde de rahatlıkla elde edilebilmesinden dolayı haşhaş ezmeli katmer bu illerin dışında da sıklıkla görülür. Peki, katmer tatlısı nasıl yapılır? İşte, adım adım katmer tatlısı tarifi...

Muzlu karamelli pasta - LezizzMuzlu karamelli pasta yapımı Lezizz lezzetiyle karşınızda.
daha fazla video için

Katmer İçin Malzemeler

6 adet baklavalık yufka

İçi için

2 yemek kaşığı kaymak
4 yemek kaşığı dövülmüş yeşil fıstık
2 yemek kaşığı toz şeker veya pudra şekeri
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Üzerine

Yeşil fıstık
Pudra şekeri

Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır?

3 adet yufkayı üst üste koyun. Fırça ile erimiş tereyağını her yerine sürün. Karıştırdığınız pudra şekeri ve fıstığı her yerine serpin. Kaymaktan parçalar ekleyip kenarlarını içine katlayarak katmer şekli verin. Genişçe bir tavada önlü arkalı pişirin. Bıçakla ufak karelere bölüp üzerine yine pudra şekeri ve toz fıstık serpin. Sıcak servis edin.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle