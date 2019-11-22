Gelinim Mutfak'ta final tatlısı katmer tatlısı nasıl yapılır? Yufkadan katmer tarifi
Gelinim Mutfak'ta final tatlısı katmer tatlısı oldu. Katmer tatlısı Türkiye’nin dört bir yanında yapılsa da orjinali Gaziantep mutfağından gelmektedir. Antep fıstığının en çok yakıştığı tatlılardan biri olan katmer, dondurmayla ve kaymakla sunulabilir. Peki, katmer tatlısı nasıl yapılır? İşte, yufkadan katmer tatlısı tarifi...
Katmer, Türk mutfağında ve Orta Asya'da yaygın olarak yapılan, hamurun yaklaşık 2 mm kalınlığında açılıp arasına yağ, haşhaş, tahin ya da antep fıstığı konulup 4-5 kez katlanarak saçta pişirilmesi ile elde edilen hamur işi yiyecektir. Katmerin yapılışı yörelere göre farklılık gösterir. Katmer kimi yörelerde tatlı olarak yapılırken; kimi yörelerde tuzlu bir hamur işidir.
Katmer tatlısı, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Gaziantep ve civarında tatlı olur ve Antep fıstığıyla yapılır. Ege Bölgesinde tuzlu bir hamurişidir ve genellikle tahinle yapılır. Uzun yıllar sadece haşhaş ekimine onay verilen Afyon ve Uşak illerinde haşhaş ezmeli katmer yaygınken son yıllarda haşhaş ezmesinin diğer illerde de rahatlıkla elde edilebilmesinden dolayı haşhaş ezmeli katmer bu illerin dışında da sıklıkla görülür. Peki, katmer tatlısı nasıl yapılır? İşte, adım adım katmer tatlısı tarifi...
Katmer İçin Malzemeler
6 adet baklavalık yufka
İçi için
2 yemek kaşığı kaymak
4 yemek kaşığı dövülmüş yeşil fıstık
2 yemek kaşığı toz şeker veya pudra şekeri
1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
Üzerine
Yeşil fıstık
Pudra şekeri
Katmer Tatlısı Nasıl Yapılır?
3 adet yufkayı üst üste koyun. Fırça ile erimiş tereyağını her yerine sürün. Karıştırdığınız pudra şekeri ve fıstığı her yerine serpin. Kaymaktan parçalar ekleyip kenarlarını içine katlayarak katmer şekli verin. Genişçe bir tavada önlü arkalı pişirin. Bıçakla ufak karelere bölüp üzerine yine pudra şekeri ve toz fıstık serpin. Sıcak servis edin.
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