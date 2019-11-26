Güveçte hamsili pilav nasıl yapılır? İşte, adım adım güveçte hamsili pilav tarifi
Karadeniz mutfağı denilince ilk akla gelenlerden biri de hamsili pilav oluyor. Balıkların en sevilen hamsiyle, öğlen- akşam yemeklerinin olmazsa olmazı pilavı bir araya getiren hamsili pilavı birkaç püf noktaya dikkat ederek yapabilirsiniz. Hamsili pilavı isterseniz fırında ve tavada isterseniz de güveçte yapabilirsiniz. Peki, güveçte hamsili pilav nasıl yapılır? İşte, adım adım güveçte hamsili pilav tarifi
Karadeniz’in incisi olarak bilinen hamsiyle yapılan pek çok tarif var. Hamsili pilav da bunlardan biri. Gerek görüntüsü gerekse tadıyla mest eden hamsili pilav birkaç adımda yapılıyor. Kılçıklarını tamamen ayıkladığınız hamsileri bol suda yıkayıp fazla sularını süzdükten hatta kuruladıktan sonra pilav suyu olarak kullanabilirsiniz. Peki, hamsili pilav nasıl yapılır?
Malzemeler:
2 kilo hamsi
Tuz
Karabiber
İç harcı için;
2,5 su bardağı pirinç
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı kuş üzümü
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
Sıvı yağı
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Yenibahar
Tarçın
Temizlediğiniz hamsilerin kılçıklarını çıkarın. Sonra iyice yıkayıp biraz tuz atıp karıştıralım.
İç pilav hazırlığı için tavaya sıvı yağı ve tereyağını koyup eritelim. Üzerine ince ince doğradığımız soğanı ilave edip kavuralım.Daha sonra iyice yıkayıp suyunu süzdüğümüz pirinci, tuzu ve baharatları ilave edip karıştıralım. Son olarak sıcak suyu ilave edip karıştıralım.Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Yağlanmış güveçlerin kenarına ve altına tek tek hamsileri dizelim. Hamsilerin üzerine pilavı döküp düzeltelim. Hamsinin kenarlarını pilavın üzerine kapatıp 1-2 hamsi daha koyup kapatın. Önceden ısıtılmış 190° fırında hamsiler pişip kızarana kadar pişirelim. Hamsili pilavımızı bir süre dinlendirdikten sonra servis tabağına ters çevirin.
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