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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gurme
26.11.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Güveçte hamsili pilav nasıl yapılır? İşte, adım adım güveçte hamsili pilav tarifi

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Güveçte hamsili pilav nasıl yapılır? İşte, adım adım güveçte hamsili pilav tarifi

Karadeniz mutfağı denilince ilk akla gelenlerden biri de hamsili pilav oluyor. Balıkların en sevilen hamsiyle, öğlen- akşam yemeklerinin olmazsa olmazı pilavı bir araya getiren hamsili pilavı birkaç püf noktaya dikkat ederek yapabilirsiniz. Hamsili pilavı isterseniz fırında ve tavada isterseniz de güveçte yapabilirsiniz. Peki, güveçte hamsili pilav nasıl yapılır? İşte, adım adım güveçte hamsili pilav tarifi

Karadeniz’in incisi olarak bilinen hamsiyle yapılan pek çok tarif var. Hamsili pilav da bunlardan biri. Gerek görüntüsü gerekse tadıyla mest eden hamsili pilav birkaç adımda yapılıyor. Kılçıklarını tamamen ayıkladığınız hamsileri bol suda yıkayıp fazla sularını süzdükten hatta kuruladıktan sonra pilav suyu olarak kullanabilirsiniz. Peki, hamsili pilav nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 kilo hamsi
Tuz
Karabiber

İç harcı için;

2,5 su bardağı pirinç
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı kuş üzümü
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
Sıvı yağı
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Yenibahar
Tarçın

Hamsili pilav nasıl yapılır?

Temizlediğiniz hamsilerin kılçıklarını çıkarın. Sonra iyice yıkayıp biraz tuz atıp karıştıralım.
İç pilav hazırlığı için tavaya sıvı yağı ve tereyağını koyup eritelim. Üzerine ince ince doğradığımız soğanı ilave edip kavuralım.Daha sonra iyice yıkayıp suyunu süzdüğümüz pirinci, tuzu ve baharatları ilave edip karıştıralım. Son olarak sıcak suyu ilave edip karıştıralım.Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Yağlanmış güveçlerin kenarına ve altına tek tek hamsileri dizelim. Hamsilerin üzerine pilavı döküp düzeltelim. Hamsinin kenarlarını pilavın üzerine kapatıp 1-2 hamsi daha koyup kapatın. Önceden ısıtılmış 190° fırında hamsiler pişip kızarana kadar pişirelim. Hamsili pilavımızı bir süre dinlendirdikten sonra servis tabağına ters çevirin.

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