Borani nedir? Patates borani nasıl yapılır?
Yöresel bir yemek olan boraninin farklı uygulamaları mevcut. Genellikle ıspanak ve kabaktan yapılan boraninin içerisinde kimi zaman börülce, bulgur, pazı ya da taze fasulye yer alabiliyor. Patates borani de bu yemeğin bir çeşidi. Peki, borani tam olarak nedir, patates borani nasıl yapılır?
Boranı, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde farklı şekillerde hazırlanan bir yemek türüdür. Yalvaç ve Mecitözü civarlarında ise boranı, ıspanaklı ve fasulyeli olmak üzere iki çeşittir. İçerisine bulgur katılarak haşlanmak suretiyle pişirilir. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı dökülerek servis edilir.
Nefis Patates Borani Tarifi İçin Malzemeler
1 adet iri soğan
2 adet haşlanmış iri patates
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 dolu çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı karabiber
Patates borani sosu için
Sarımsak
yoğurt
salça
domates sosu
Kıyılmış maydanoz
Patates Borani Tarifi Yapılışı
Patatesleri haşladıktan sonra kabuklarını soyun. Tava da sıvı yağı ısıtarak yemeklik doğranan soğanları kavurun. Bir kapta patatesleri püre haline getirdikten sonra üzerine tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun. Üzerine kavrulan soğanı da ilave ederek tekrar yoğurmaya devam edin. Harçla yoğrulan patatesleri yuvarlayıp servis tabağına dizin. Sarımsaklı yoğurdu hazırlayarak üzerine dökün. Bir tavada tereyağı eriterek içine nane ve kırmızı toz biberi atın. Yoğurdun üzerine tereyağını da gezdirin. Son olarak maydanozları doğrayarak üzerine serpip servis edin
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