Golden Roseâ€™dan doÄŸal makyaj sevenlere mÃ¼jde

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Erkul Kozmetikâ€™in dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ markasÄ± Golden Rose, her mevsim severek kullanacaÄŸÄ±mÄ±z yeni Nude Look serisinin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±, Golden Rose Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Faize Aktar Gedizâ€™in ev sahipliÄŸinde makyaj severlerin beÄŸenisine sundu.Â Ä°stanbulâ€™daki St. Regis Otelâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilen davette; Åžeyma SubaÅŸÄ±, Ã–zlem YÄ±ldÄ±z, Zeynep Mansur, Banu SaÄŸnak gibi birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ isim bu Ã§arpÄ±cÄ± serinin Ã¼rÃ¼nlerini ilk kez denedi.Â

KadÄ±nlarÄ±n doÄŸal gÃ¼zelliÄŸini gÃ¶lgelemeden, doÄŸru renk dokunuÅŸlarÄ±yla hem doÄŸal hem canlÄ± ve bakÄ±mlÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m yakalamasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak yeni Nude Look serisi biz gÃ¼zellik editÃ¶rlerinden tam not aldÄ±.

ÃœnlÃ¼ makyaj artisti RÄ±fat YÃ¼zÃ¼ak davetlilere yeni Nude Look serisini kullanarak nude makyaj yapÄ±mÄ±nÄ±n tÃ¼yolarÄ±n verdi.

AllÄ±klardan rujlara, ojelerden son yÄ±llarÄ±n trendi renkli nemlendirici, kontÃ¼r ve aydÄ±nlatÄ±cÄ± kalemlere kadar nude makyajÄ±n gerekli tÃ¼m adÄ±mlarÄ±na uygun Ã¼rÃ¼nleri bu seride bulmak mÃ¼mkÃ¼n.

Bu hafta kÃ¶ÅŸemde, kadÄ±nlarÄ±n doÄŸal ve Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã¶n plana Ã§Ä±karacak bu seriyi yakÄ±ndan inceleyelim istedim.

GOLDEN ROSEÂ NUDE LOOK SERÄ°SÄ° Ä°LE HER MEVSÄ°M SADE VE DOÄžAL BÄ°R GÃ–RÃœNÃœM

Nude makyaj, her mevsim doÄŸal gÃ¼zelliÄŸi Ã¶n plana Ã§Ä±karmayÄ± sevenlerin favori stilidir. Hadi gelin Golden Roseâ€™ un yeni Nude Look serisi ile nude makyaj nasÄ±l yapÄ±lÄ±r bakalÄ±m !

ADIM 1 FONDÃ–TEN SEÃ‡Ä°MÄ°

GR Nude Look Radiant Tinted MoisturiserÂ

Nude makyajÄ±nÂ en kritik noktasÄ±, ciltteki kusurlarÄ± gizlemeye yarayacak gÃ¼ce sahip ama varlÄ±ÄŸÄ± hissedilmeyen bir fondÃ¶ten ya da renkli nemlendirici kullanmasÄ±dÄ±r. Ä°nce yapÄ±lÄ± ama aynÄ± zamanda da artÄ±rÄ±labilir kapatÄ±cÄ±lÄ±kta bir renkli nemlendirici arÄ±yorsan;Â GR Nude Look Radiant Tinted MoisturiserÂ tam size gÃ¶re. Cilt rengini eÅŸitlemeye, canlÄ± ve aydÄ±nlÄ±k bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m saÄŸlamaya yardÄ±mcÄ± olan Ã¼rÃ¼n, cilde dost nemlendirici ve vitaminlerle zenginleÅŸtirilmiÅŸtir.

ADIM 2 TOPRAK TONLARINDA BUÄžULU GÃ–ZLER

GOLDEN ROSE NUDE LOOK PEARL BAKED EYESHADOWÂ

Nude makyajÂ dediÄŸimizde gÃ¶zlerde de doÄŸal gÃ¶lgelendirmeler Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Bunun iÃ§in toprak tonlar iÃ§eren farlarÄ± kullanabilirsiniz.Â Golden Rose Nude Look Matte Baked Eyeshadow ipeksi, yumuÅŸak ve kalÄ±cÄ± dokusu ile kolayca uygulayabileceÄŸiniz, gÃ¼n boyu doÄŸal ve etkileyici bakÄ±ÅŸlar yaratmanÄ±za yardÄ±mcÄ± bir Ã¼rÃ¼n olarak makyaj Ã§antanÄ±zÄ±n vazgeÃ§ilmezi olacak.



ADIM 3 BÄ°RAZ IÅžILTI







CanlÄ± ve aydÄ±nlÄ±k bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m iÃ§in her cilt tonu ile uyumlu bronzer, aydÄ±nlatÄ±cÄ± ve allÄ±ktan oluÅŸan bu Ã¼rÃ¼n cildinize doÄŸal ve saÄŸlÄ±klÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m kazandÄ±rÄ±r. Bronzer ve allÄ±k ile yÃ¼z hatlarÄ±nÄ±zÄ± ÅŸekillendirirken, aydÄ±nlatÄ±cÄ± ile doÄŸal Ä±ÅŸÄ±ltÄ±nÄ±zÄ± ortaya Ã§Ä±karabilirsiniz.

ADIM 4 HACÄ°MLÄ°, DRAMATÄ°K KÄ°RPÄ°KLER

GOLDEN ROSE NUDE LOOK FULL VOLUME DEFÄ°NÄ°TÄ°VE MASCARA





Nude makyajda yÃ¼zÃ¼n her bÃ¶lgesinde iddiayÄ± minimuma dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in, dolgun kirpiklerle dikkati gÃ¶zlerde topluyoruz. Bunun iÃ§in de kirpiklere hacimli bir etki veren Golden Rose Nude Look Full Volume Definitive Mascara ideal bir tercih.Â

ADIM 5 DOÄžAL VE Ã‡EKÄ°CÄ° DUDAKLAR

GOLDEN ROSE NUDE LOOK LÄ°PGLOSSÂ SHÄ°NE VE MATTE SEÃ‡ENEKLERÄ°YLE

DoÄŸal gÃ¼zelliÄŸinize Ä±ÅŸÄ±ltÄ± ve parlaklÄ±k katmak iÃ§in geliÅŸtirilen Golden Rose Nude Look Natural Shine Lipgloss dudaklarÄ±nÄ±zda yapÄ±ÅŸkanlÄ±k ve aÄŸÄ±rlÄ±k hissi yaratmadan doÄŸal parlak bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m yaratmaya yardÄ±mcÄ± olur. Dudaklarda mat gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sevenler iÃ§inde Ã¶nerim, kolay uygulanabilen Golden Rose Nude Look Velvety Matte LipcolorÂ

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